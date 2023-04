Libri di aprile: le ultime uscite su Amazon

I lettori appassionati sanno molto bene quanto sia piacevole passare del tempo a leggere con il proprio libro preferito. Il mese di aprile si caratterizza per tantissimi libri che usciranno in questo periodo dell’anno pronti ad entusiasmare. Nei prossimi paragrafi una panoramica delle tante novità editoriali pronte a riempire biblioteche e librerie.

Libri di aprile

Il mese di aprile che è ormai agli sgoccioli, si caratterizza per un periodo di giornate soleggiate e voglia di stare all’aperto. In queste circostanze, la cosa migliore è accompagnare questi giorni con la compagnia di alcuni libri in uscita in questo periodo che sicuramente possono far emozionare, ridere, riflettere, ma anche pensare.

Con i libri non si è mai da soli ed è possibile dare inizio alle giornate in modo diverso. Tra l’altro, sono diverse le uscite letterarie pronte a essere posizionate sugli scaffali di biblioteche e librerie con tantissimi titoli che aspettano i lettori e le lettrici pronti a tuffarsi nelle pagine dei loro scrittori o scrittrici preferite.

Tra poco meno di un mese, a Torino arriva il Salone del Libro, quindi è l’occasione ideale per conoscere i grandi autori e autrici sia nazionali che internazionali pronti a dialogare con i lettori di tante belle storie. Scopriamo alcune delle novità e quali sono le letture che accompagneranno le giornate e serate di aprile e non solo.

Libri di aprile: novità

Come al solito, per non perdersi nessuna delle novità letterarie, è utile tenere d’occhio le pagine dei social di molte case editrici che sicuramente faranno mostra dei tanti libri in uscita in questo mese. Iscriversi alle news letter di case editrici come sur, Neri Pozza o Iperborea, sicuramente permette di non perdere nulla e capire come funziona il mondo dell’editoria.

Sono davvero tanti i titoli che aspettano di essere letti: si va da storie che prendono una piega diversa e che cambiano la vita sino ad altre che raccontano della maternità che non va come previsto oppure della libertà di lasciare da parte i propri doveri. I saggi, le storie d’amore, le raccolte di racconti o di poesie sono pronte a stupire i tanti lettori.

Tra le ultime novità, non può mancare Cose che non si raccontano di Antonella Lattanzi sul significato della maternità che lascerà con il fiato sospeso e già annunciato come un grande capolavoro da parte degli addetti ai lavori. Tra i libri in uscita anche La Malnata di Beatrice Salvioni oppure Segnali di fuoco di Dani Shapiro.

Annalena Benini arriva in libreria con un libro dal titolo Annalena che racconta la storia di una donna coraggiosa, che giunge in Africa per una missione ma trova la morte perché bianca. Sono diversi poi i libri che parlano di amore o del tema della transizione o ancora i thriller, il ritorno di Don Winslow tra sogno e incubo.

Libri di aprile: proposte Amazon

Sono diverse le ultime uscite letterarie in arrivo ad aprile disponibili sul noto e-commerce di Amazon dove cliccando l’immagine si mostrano altri dettagli. Qui sotto abbiamo stilato una classifica di alcuni dei migliori libri del mese di aprile di autori e autrici che appassionata con alcune informazioni sulla trama.

1)Città di sogni, Don Winslow

Uscito alcuni giorni fa, per la precisione, il 18 aprile, si tratta di una saga che mescola amore, famiglia, tradimenti di un uomo in fuga dai mafiosi e dai poliziotti che lo vorrebbero vedere morto. Un romanzo di grande ferocia e vendetta che attirerà i molti lettori appassionati di questo scrittore e delle storie che racconta.

2)Annalena, Annalena Benini

Un viaggio di segreti e confessioni condito anche da tanta ironia sui propri limiti, che racconta di una donna Annalena Tonelli, che aiuta gli ultimi, i bisognosi della terra. Una donna che arriva a fondare una missione in Africa per poi essere uccisa per le sue origini. Una storia che diventa un giallo su una figura importante del Novecento.

3)La forma del ghiaccio, Linda Tugnoli

Un libro che mescola giallo e mistero, compreso anche un omicidio. Un viaggio a ritroso nel passato da Torino a Pisa durante gli anni Trenta e del ritrovamento di un uomo tra i ghiacci. Una storia che sicuramente appassiona e cattura.

Tra i libri da leggere, anche il primo romanzo del regista Kusturica che può appassionare al di la dei film.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.