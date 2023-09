Libri per bambini: le novità di ottobre

I libri per bambini sono di genere avventura o divertenti, di vario tipo in uscita su Amazon nei prossimi giorni di ottobre.

Il settore della letteratura si diffonde tra diversi generi in base anche ai gusti personali di ognuno. Diversi genitori, anche per occupare il tempo, decidono di iniziare alcuni bambini alla lettura per farli crescere e imparare. Sono tantissimi i libri per bambini che si possono leggere, Come si può vedere dalle ultime uscite letterarie che mostriamo nei paragrafi a seguire.

Libri per bambini

Non solo gli adulti, ma anche i bambini si rivelano essere, forse per merito dei propri genitori, dei lettori accaniti. Sono diversi Infatti i bambini intenti a trascorrere le giornate con un libro. I libri per bambini permettono alle giovani generazioni di crescere e sprigionare la fantasia.

Grazie anche ad eventi culturali, il settore della lettura per questa fascia di età è cresciuto notevolmente negli ultimi anni sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Sono anche tanti i generi che sicuramente apprezza molto questa fascia di età.

Si va infatti da storie di avventura che raccontano di mostriciattoli oppure di personaggi allegri e fantasiosi arrivando ad altri libri che raccontano di tematiche, anche importanti, come l’amicizia, il rapporto con la natura e l’ambiente. In questo caso, sono proprio i genitori a scegliere e capire quali libri per bambini possano essere maggiormente adatti per le piccole generazioni.

Libri per bambini: cosa leggere

Considerando che l’offerta dei libri per bambini è davvero molto ampia, per trovare quello più adatto è bene cercare di capire quali possono essere i gusti e le passioni del bambino in modo da catturare e calamitare la sua attenzione.

Alcune case editrici come Clichy oppure Tunuè sono proprio specializzate nei libri interessati a questa fascia di età in modo da ampliare la propria offerta.

Per esempio, la scrittrice Pera Toons è molto apprezzata e amata dai bambini e, nel mese di ottobre, uscirà un suo libro dal titolo Fatti una risata che promette di essere già un futuro successo. I genitori possono anche controllare sulle varie pagine social delle case editrici in modo da capire quali sono le ultime novità.

La casa editrice Tunuè pubblica per esempio storie molto amate come Emma e l’unicorno, una fiaba o saga che trasporta i bambini già in un clima invernale, magico con un animale come l’unicorno che li accompagna in questo percorso. La mia strana amica di Alice Coppini racconta la storia dell’amicizia tra Emma e Lina e permette ai bambini di poter disegnare incontrando nuove storie personali.

Libri per bambini: ordini Amazon

Sono storie di ogni genere disponibili a buoni prezzi su Amazon dove basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche del prodotto. La classifica propone i tre libri per bambini di prossima uscita scelti tra i più attesi e desiderati dai piccoli con una piccola trama di ciascuno.

1)Fatti una risata, Pera Toons

La scrittrice molto amata dai bambini torna nuovamente in libreria i primi di ottobre con questo nuovo libro per una lettura dai sette anni in poi. Si racconta la storia di tre amici: Pera, Kenny ed Ely che decidono di partecipare a un torneo di battute. Una storia intervallata da freddure e barzellette che sicuramente farà divertire

2) Ninna e Matti emergenza a colori

Un giallo per bambini ricco di misteri dove improvvisamente a seguito di un temporale scompaiono i colori. I due detective, Ninna e Matti dovranno capire cosa sia successo. Un libro sul mistero che sicuramente cattura l’entusiasmo dei bambini che si divertiranno con i loro amici a indagare.

3) La mia strana amica, Alice Coppini

Una lettura indicata a partire dai 10 anni che racconta la storia di Emma che trascorre molti pomeriggi a casa della nonna dove si annoia. Per ingannare il tempo, decide di andare in soffitta e qui trova una scatola con tantissime Fotografie che la trasportano in un passato Dove dove incontra un’altra bambina con la quale stringe un bel rapporto di amicizia

Insieme ai libri per bambini, sono diverse le novità editoriali di settembre che interessano anche le persone adulte.