Libri ottobre: le novità di lettura autunnali

I libri ottobre vanno dai thriller sino a esordienti come Tiziano Ferro passando per Ferreo e molti altri.

Il mese di ottobre è finalmente arrivato e, per molti lettori, significa semplicemente preparare la propria biblioteca di casa alle nuove novità letterarie che stanno per arrivare. Infatti, questo è il periodo ideale per iniziare a fare scorpacciata di tantissimi libri ottobre pronti a uscire. Sono davvero tante le novità che aspettano i lettori e le lettrici tra autori nuovi, esordienti e molto altro.

Libri ottobre

Con l’arrivo di ottobre e di conseguenza della stagione autunnale, ci si prepara ad affrontare questo periodo, non solo con maglioni o tazze di tè, ma anche con qualche romanzo da leggere durante le serate. I libri che stanno per uscire nel mese di ottobre sono davvero tantissimi e ogni lettore può trovare quello più adatto per sé.

Le poesie, i saggi, i thriller, ma anche grandi romanzi o saghe letterarie sono solo alcuni dei generi che i lettori stanno aspettando di poter leggere. In questi primi giorni del mese già diverse case editrici postano sulle loro pagine social o tramite le varie newsletter molti romanzi e uscite letterarie dei prossimi giorni.

Il mese di ottobre è poi l’ideale per affezionarsi ai libri e cominciare a leggere le tante nuove uscite che attendono, anche perché considerando i primi freddi, non sempre è piacevole uscire. Un libro poi, se si riesce a trovare la storia giusta, sicuramente può migliorare e creare la giusta atmosfera

Libri ottobre: prime uscite

Tra i vari libri in uscita in ottobre c’è davvero l’imbarazzo della scelta ed è possibile trovare novità davvero imperdibili. Si assiste infatti a grandi ritorni, sia nella narrativa francese, quindi europea ma anche americana con un autore che sicuramente piacerà a molti.

Il premio Nobel del 2022, Annie Ernaux, torna infatti in libreria con il suo nuovo romanzo dal titolo Perdersi in uscita a fine mese, ma con la possibilità di preordinarlo fin da ora. Torna anche sulle scene dopo ben 13 anni di silenzio il nuovo romanzo molto personale e intimo di Brett Easton Ellis che i lettori affezionati attendono da parecchio.

Considerando che nel 2023 si celebra il centenario della nascita di Italo Calvino, tra i libri in uscita anche l’ultimo di Ernesto Ferrero dal titolo appunto Italo in onore dell’autore. Torna anche in libreria Veronica Galletta con Pelleossa ed è possibile trovare il libro di Leonard Cohen oppure Bestie di Dizzie Tate che ricorda, per certi versi, Le vergini suicide di Eugenides.

Tra i vari libri in uscita, i primi di ottobre vi è anche l’occasione anche per il primo romanzo di un cantante amato come Tiziano Ferro che porta, nero su bianco, La felicità al principio che promette già di essere uno dei più venduti per conoscerlo in una nuova veste. Non manca poi il libro del neo Premio Nobel, Jon Fosse con Mattino e sera in uscita verso il 10 del mese o Loriano Macchiavelli che ripercorre la tragedia di Ustica.

Libri ottobre: proposte Amazon

I primi giorni di ottobre portano con sé tantissimi libri in uscita da ordinare su Amazon dove cliccando sulla foto si possono trovare alcune caratteristiche. La classifica mostra i migliori libri di ottobre con la descrizione e trama di ognuno in modo da capire se sia il genere adatto.

1)Tiziano Ferro, La felicità al principio

Angelo Galassi, il protagonista è un uomo tormentato che approfitta di un errore burocratico e fa perdere le sue tracce inventando una nuova personalità e vita. Lungo questo nuovo percorso, scopre di avere una figlia che non sapeva di avere. Un romanzo che, partendo dalla discesa agli inferi, permette di raggiungere la felicità.

2)Italo, Ernesto Ferrero

A metà tra romanzo e saggio, Ernesto Ferrero racconta Italo Calvino. Non solo lo scrittore noto a tutti, ma anche l’uomo, i suoi segreti, i pensieri più intimi sino all’amicizia con Cossiga passando per le sue relazioni e avventure sentimentali.

3)Bestie, Dizzie Tate

La storia di un’amicizia di tredicenni che, in seguito alla scomparsa della figlia del predicatore, mettono completamente a soqquadro la cittadina della Florida destando paura e preoccupazione negli abitanti. Un romanzo che scava negli elementi torbidi e nelle loro stesse vite.

Insieme ai libri ottobre, anche diverse le novità per i bambini e per sprigionare la loro fantasia.