Libri di agosto: cosa leggere sotto l’ombrellone

Dai thriller alle saghe familiari sino al genere fantasy con la saga Legendborn, sono tantissimi i libri da leggere sotto l'ombrellone ad agosto.

Ormai manca pochissimo tempo e, tra meno di un mese, moltissimi saranno pronti a godersi il meritato riposo e le vacanze estive. Tra creme solari, costumi da bagno, in valigia non può mancare la compagnia di una bella lettura per allietare i giorni al mare.

Qui i consigli sui libri migliori da leggere sotto l’ombrellone ad agosto.

Libri di agosto

Il mese di agosto è il periodo delle ferie per la maggior parte degli italiani. Gli amanti della lettura sicuramente non rinunceranno a mettere nella valigia delle vacanze anche delle belle storie e dei buoni libri da leggere sotto l’ombrellone, mentre ci si abbronza e si gode del sole davanti al mare e alle onde.

Non c’è cosa più bella che dedicare del tempo alla lettura in vacanza. Prendersi un po’ di spazio per sé stessi, per dedicarsi completamente alla lettura, un passatempo e una passione che, non sempre, durante l’anno, a causa dei vari impegni, si riesce a portare a termine. Un passatempo rilassante che permette di immergersi in atmosfere romantiche.

Questa è l’occasione anche per concentrarsi su tematiche che stanno a cuore e che sono molto importanti per ognuno di noi dandogli tutto il tempo che si ha a disposizione per capirle meglio e interrogarsi su questi soggetti.

Prima di stendersi sul lettino, la lettura dei libri è sicuramente piacevole e aiuta a rilassarsi.

Si può optare per dei saggi che facciano riflettere anche sulla situazione che si sta vivendo oppure su storie dal risvolto tenero e romantico che facciano sognare o ancora leggere qualcosa di leggero. Insomma, ogni libro è in grado di farci trasportare verso sogni e mondi inesplorati e fantastici permettendo di viaggiare con la fantasia.

Libri di agosto: consigli

Sotto l’ombrellone sono tantissimi i libri che si possono scegliere, considerando che gli scaffali di librerie e biblioteche sono pieni delle ultime novità. Si può approfittare del tempo che si ha a disposizione in vacanza per cominciare a leggere i tomi, libri da molteplici pagine come i grandi classici, quali I Miserabili o Notre Dame de Paris.

In estate si ha voglia di qualcosa di leggere qualcosa di poco impegnativo, quindi un giallo alla Agatha Christie oppure alla Simenon fa sicuramente per tutti gli amanti del genere. Da Assassinio sull’Orient Express passando per Il mistero della carrozza numero 12 di Paolo Navi che lascerà ogni lettore con il fiato sospeso. Sono diverse poi le graphic novel o le saghe fantasy come Legendborn che ha già ottenuto grande successo.

Per chi è alla ricerca di un libro caratterizzato dalle atmosfere del periodo estivo, quindi sole, mare e risate, non può perdersi l’ultima uscita di Mandy Baggot dal titolo Tutta colpa dell’estate dove si racconta di Lucie che ha bisogno di una vacanza dopo un lavoro massacrante e asfissiante. Per gli animi romantici, sono tantissime le storie da leggere.

Si va da Un diamante da Tiffany di Karen Swan sino a Una fantastica vacanza in Grecia della stessa scrittrice. Tantissime poi le saghe familiari da non perdere: Prima di noi di Giorgio Fontana, ma anche Crossroads di Franzen. Nel mese di agosto sono tantissime le novità dei libri in uscita da Morte a Kabul di Belsham sino alla Rosa perduta di Shanghai passando per l’ultimo romanzo di Anna Premoli dal titolo È solo una storia d’amore.

Libri di agosto Amazon

Su Amazon si trovano tantissimi libri e novità da leggere in agosto sotto l’ombrellone a ottimi sconti da non perdere. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano tutte le caratteristiche. Qui una classifica con alcuni consigli di lettura che sono tra quelli più letti e venduti sul noto e-commerce.

1)Terrarossa, Gabriella Genisi

La scrittrice diventa celebre per Le indagini di Lolita LoBosco torna in libreria con un nuovo noir con la stessa protagonista e la scoperta di un cadavere nell’azienda agricola Terrarossa. Un libro ambientato a Bari durante il mese di agosto, dove tra la salsa di pomodoro, si consuma un delitto che spetta alla LoBosco investigare.

2)Rancore, Gianrico Carofiglio

I lettori saranno contenti di ritrovare il personaggio di Penelope Spada, un ex magistrato che indaga su una morte molto strana e che comporta vari misteri. Un romanzo in cui l’autore si addentra nel caso, ma anche negli abissi della mente umana.

3)Legendborn, Tracy Deonn

Il primo volume della saga di Legendborn, una serie fantasy dove si mescolano le società segrete dei college insieme ai misteri legati alla leggenda di Re Artù. Un fantasy che piace e attira moltissimo chiunque ami questo genere e vuole perdersi in mondi fantastici. Il più venduto del settore, segno del suo grande successo.

Per coloro che, invece dei libri in formato fisico, preferiscono i kindle, ecco i migliori modelli per l’estate.