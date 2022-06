Libri per la spiaggia: cosa leggere sotto l’ombrellone

Portare dei libri sulla spiaggia è importante per intrattenersi, ma anche per scoprire i veri benefici della lettura. Vediamo cosa leggere.

Scopriamo quali sono i migliori libri da leggere sulla spiaggia, per intrattenerci sotto l’ombrellone, ma anche per evadere con la fantasia, conoscere nuovi posti e nuove e cose e molto altro ancora.

Libri per la spiaggia 2022

Se, da un lato, alcune persone non amano leggere, dall’altro, sono sempre più numerose quelle persone che, nonostante l’avvento della tecnologia, amano la lettura e restano affascinate dalla carta stampata, sebbene poi non ci sia nulla di male a leggere su un dispositivo apposito per la lettura che, in alcuni casi, è persino più funzionale di un libro reale.

Leggere sulla spiaggia è poi un hobby, una passione alla quale molti amanti della lettura, difficilmente, resistono. D’altra parte, cosa c’è di più bello che rilassarsi sotto al sole e abbronzarsi mentre si legge qualcosa di coinvolgente?

Libri per la spiaggia 2022: consigli

La lettura è benefica per quanti amano leggere. Essa è un modo per evadere dalla realtà, scoprire luoghi che non si conoscono, viaggiare senza spostarsi da casa, aprirsi all’immaginazione e alla fantasia.

Leggere stimola l’intelligenza, mantiene il cervello attivo e, a seconda della lettura, ci si informa e si apprendono cose nuove e interessanti che possono sempre tornare utili in diverse occasioni di incontro con l’altro.

Esistono generi letterari diversi, per cui, difficilmente non si riesce a trovare una lettura che possa essere stimolante per noi. Che sia un libro sulla filosofia, un horror, un thriller o un thriller psicologico. Capire i propri gusti e, perché no, scoprire un autore preferito, è importante non solo per individuare quel libro che intrattenga le nostre giornate al mare, ma anche per raggiungere quegli obiettivi di cui si parlava nel paragrafo precedente.

Allora, dove trovare dei buoni libri per la spiaggia, in quest’estate del 2022?

Libri per la spiaggia 2022 Amazon

Quella che segue è una lista di alcune tra le più avvincenti letture sulle spiaggia, per l’estate 2022. I libri sono stati selezionati tra una vasta gamma di letture coinvolgenti e sono tutti disponibili per l’acquisto su Amazon, alla migliore offerta per i clienti Prime.

Il Caso Di Alaska Sanders di Joel Dicker

Dallo stesso autore de “La Verità Sul Caso Harry Quebert”, vi segnaliamo “Il Caso Di Alaska Sanders”, un thriller che vi terrà con il fiato sospeso fino all’ultima pagina e che, ad un certo punto, vedrà coinvolto lo scrittore Marcus Goldman, reduce dal successo del suo ultimo romanzo, “La Verità Sul Caso Harry Quebert”.

Il libro è disponibile anche in versione digitale.

Storia di Una Ladra Di Libri di Markus Zusak

L’inizio della storia di una ragazza ladra di libri che, proprio nella lettura, trova conforto e rifugio da un mondo pieno di orrore. Tutto cambia quando la famiglia della ragazza accoglie un ebreo in cantina. Il libro è disponibile su Amazon in formato digitale, con copertina rigida e con copertina flessibile.

L’Ultima Notte Della Nostra Vita di Adam Silvera

Il libro racconta la storia di due ragazzi, che si incontrano su una App: Last Friend. Entrambi i ragazzi moriranno nel corso di quella giornata e, per ragioni, diverse, tutti e due cercano un amico con cui trascorrere le ultime ore di vita. Il libro è una dedica a quanti hanno bisogno di ricordare che ogni nuovo giorno è un giorno importante. Il libro è disponibile su Amazon in formato digita e copertina rigida.