Giochi educativi per bambini: benefici e dove acquistarli

I giochi educativi sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo di un bambino, sin dai primi mesi di vita. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché sono così importanti, perché prediligere, per la sua crescita, i giochi educativi e come sceglierli, al fine di essere certi di aver acquistato i giochi educativi più adatti.

Giochi educativi per bambini

Ogni bambino ama i giocattoli e, se non siete sufficientemente convinti di quest’affermazione, vi basterà portare un bambino in un negozio di giocattoli per vederlo estasiato e desiderare che i suoi genitori gli comprano tutti i giocattoli che vede. D’altra parte, non potrebbe essere diverso, dato che, la maggior parte dei giocattoli, per un bambino, non sono dei semplici oggetti con i quali divertirsi, ma qualcosa grazie alla quale andare oltre, scoprire, crescere e socializzare.

I giochi educativi nascono con l’obiettivo di incoraggiare e sviluppare le capacità e le competenze del bambino, sin dai suoi primi mesi di vita. Non è, infatti, un caso che ad ogni stadio della vita corrisponda un gioco educativo specifico, grazie al quale, ad esempio, poter imparare a fare i calcoli, a leggere o a scrivere.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli obiettivi specifici dei giochi educativi ed, eventualmente, dove poter acquistare i migliori online, alla migliore offerta.

Giochi educativi per bambini: benefici

Ogni genitore è incoraggiato all’acquisto di giochi educativi per i suoi figli proprio per le immense opportunità che questi offrono. L’apprendimento è fondamentale e, farlo mentre ci si diverte, è ancora più importante perché non si rischia che la noia o la distrazione compromettano l’apprendimento.

Ad ogni stadio della vita corrisponde un gioco educativo specifico. I bambini molto piccoli, sin dai primi mesi di vita, amano essere stimolati con giochi musicali o colorati proprio perché, man mano che crescono, sono affascinati e vogliono scoprire il mondo che li circonda, la sua forma, i suoi colori e la musica che lo avvolge. Inoltre, i giochi colorati sono un modo alternativo di sviluppare la vista.

Quando i bambini crescono possono ancora apprezzare gran parte dei vecchi giochi che, in questo nuovo stadio della vita, offrono nuove opportunità di apprendimento, ma è bene cercare anche giochi più adatti per consentire loro di sviluppare nuove competenze. I set di forme geometriche, ad esempio, sono molto utili per imparare le simmetrie e dare un nome alle diverse forme geometriche.

Ai bambini di età scolare e prescolare, infine, vengono proposti giochi educativi che consentono loro di sviluppare la capacità di saper leggere, scrivere e, persino, imparare una nuova lingua e acquisire competenze ulteriori nella propria lingua madre. Questa tipologia di giochi è utile ai bambini che hanno già iniziato la scuola per integrare ciò che apprendono e ai bambini che inizieranno la scuola a breve per non arrivare del tutto impreparati in un ambienti nuovo.

Giochi educativi per bambini: i migliori su Amazon

I giochi educativi per bambini possono essere acquistati anche online. Amazon è il primi e-commerce sul quale fare affidamento per trovare i giochi educativi più adatti per le diverse età del bambini, suddivisi per categorie e proposi ai clienti alla migliore offerta.

Liscianigiochi Gioco Educativo, Multicolore, 1-4 Anni

Questo set dispone di giochi mnemonici diversi, da selezionare al momento dell’acquisto, sulla base delle proprie preferenze. Adatto anche ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, questo gioco consente di sviluppare memoria e attenzione, capacità logiche, apprendere le forme e i colori, decodificare le immagini e molto altro ancora.

lenbest Giochi Montessori per la Matematica – Giochi Matematici con Conteggio – Giochi Bambini in Legno

Questo gioco è adatto ai bambini di età prescolare e scolare per apprendere la matematica e i simboli matematici, a sviluppare la capacità di conteggio e il pensiero intellettivo. Il set continua ad evolversi di anno in anno e, a partire da quest’anno, nella confezione si trovano anche carte da gioco, bastoncini per imparare il conteggio e le tabelline, tra le altre cose.

BONNYCO Sistema Solare per Bambini con 61 Figure in Feltro Giochi per Bambini, Giochi Bambina Bambino, Giochi Bambina

Questo gioco educativo divertente e costruttivo consentirà ai bambini a partire dai 3 anni di imparare il nome dei pianeti che, insieme al Sole e alla Luna, sono corredati di etichette per permettere loro anche l’apprendimento della lingua inglese. Un gioco educativo costruttivo, grazie al quale, tra l’altro, acquisire nuove competenze nella lingua madre e impararne un’altra.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli , Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.