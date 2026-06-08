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Roberto Gualtieri, oggi la videointervista al sindaco di Roma in diretta sul sito dell’Adnkronos

Roberto Gualtieri, oggi la videointervista al sindaco di Roma in diretta sul sito dell’Adnkronos

(Adnkronos) - Videointervista a Roberto Gualtieri in diretta sul sito dell’Adnkronos. Oggi il sindaco di Roma visiterà i nuovi studi televisivi, dotati delle tecnologie di ultima generazione, nel Palazzo dell’Informazione dove ha sede la redazione dell’agenzia di stampa. E alle 12,30 inaugur...

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(Adnkronos) – Videointervista a Roberto Gualtieri in diretta sul sito dell’Adnkronos. Oggi il sindaco di Roma visiterà i nuovi studi televisivi, dotati delle tecnologie di ultima generazione, nel Palazzo dell’Informazione dove ha sede la redazione dell’agenzia di stampa. E alle 12,30 inaugurerà, insieme al direttore dell’Adnkronos Davide Desario, il nuovo format “Adn Talks”, interviste “one to one” con personaggi del mondo politico, economico e della cultura, rappresentanti politici e istituzionali. 

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