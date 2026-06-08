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'Non sono la stupida bionda di nessuno', Ilenia Rossini racconta la vera Marilyn Monroe

'Non sono la stupida bionda di nessuno', Ilenia Rossini racconta la vera Marilyn Monroe

Una Marilyn Monroe 'vera', libera dallo stereotipo della bionda scema, una donna che ha precorso i tempi in tutto, che ha anticipato di decenni il MeToo, denunciando le molestie ricevute. Una figura complessa, amata e apprezzata per le sue doti e la sua bellezza, al centro dell'interesse non solo de...

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Una Marilyn Monroe ‘vera’, libera dallo stereotipo della bionda scema, una donna che ha precorso i tempi in tutto, che ha anticipato di decenni il MeToo, denunciando le molestie ricevute. Una figura complessa, amata e apprezzata per le sue doti e la sua bellezza, al centro dell’interesse non solo del mondo del cinema ma anche dell’Fbi.

E’ una rilettura inedita della diva di Hollywood – a 100 anni esatti dalla nascita – quella che Ilenia Rossini fa nel suo libro, pubblicato da Momo Edizioni.

https://www.youtube.com/watch?v=SPZokjo6M0s