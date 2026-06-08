'Non sono la stupida bionda di nessuno', Ilenia Rossini racconta la vera Marilyn Monroe

Una Marilyn Monroe ‘vera’, libera dallo stereotipo della bionda scema, una donna che ha precorso i tempi in tutto, che ha anticipato di decenni il MeToo, denunciando le molestie ricevute. Una figura complessa, amata e apprezzata per le sue doti e la sua bellezza, al centro dell’interesse non solo del mondo del cinema ma anche dell’Fbi.
E’ una rilettura inedita della diva di Hollywood – a 100 anni esatti dalla nascita – quella che Ilenia Rossini fa nel suo libro, pubblicato da Momo Edizioni.
https://www.youtube.com/watch?v=SPZokjo6M0s