Questa mattina a Châteauroux, nel centro della Francia, un uomo si è barricato all’interno di un edificio del quartiere Beaulieu, dando vita a una sparatoria con la polizia. La situazione ha costretto le autorità a creare un perimetro di sicurezza e a mobilitare le unità speciali del RAID. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Violenta sparatoria e ordigni esplosivi a Châteauroux

Questa mattina, martedì 17 febbraio 2026, nel cuore della città francese di Châteauroux, si è sviluppata una situazione di estrema tensione tra un uomo e le forze dell’ordine. Stando a quanto riportato da RTL, un 70enne si è chiuso dentro un edificio del quartiere Beaulieu, in Place de Bretagne, e ha cominciato a sparare contro la polizia intervenuta per tentare di fermarlo.

Nel corso dell’episodio – descritto dal procuratore locale, David Marcat – si sono uditi numerosi colpi d’arma da fuoco, mentre gli agenti hanno risposto al fuoco per contenere la minaccia. La situazione è definita ancora in evoluzione, con un perimetro di sicurezza già istituito attorno all’area interessata.

Sparatoria in Francia, 70enne si barrica e apre il fuoco: scatta l’intervento a Châteauroux

Secondo le indiscrezioni di Linternaute, fonti ufficiali riferiscono che l’uomo avrebbe anche gettato tre ordigni dalla finestra, una delle quali sarebbe detonata, creando esplosioni rilevate nella zona circostante.

Le forze dell’ordine, per ora, non avrebbero segnalato nessun ferito, nonostante l’intensità dei colpi e la presenza di ordigni esplosivi, e gli abitanti dell’edificio sono stati confinati all’interno per precauzione. Le autorità francesi hanno fatto sapere di non recarsi nel perimetro interessato fino a nuovo avviso.