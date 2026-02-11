Una sparatoria avvenuta martedì 10 febbraio in una scuola secondaria di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, ha causato numerose vittime e feriti, scuotendo profondamente la comunità del Canada occidentale.

Canada, sparatoria in scuola a Tumbler Ridge: choc della comunità e reazioni istituzionali

L’episodio ha avuto un forte impatto su una comunità di poco più di duemila abitanti, già costretta a isolarsi per diverse ore durante le operazioni di sicurezza.

Il governatore della British Columbia, David Eby, ha definito quanto accaduto una «tragedia inimmaginabile», sottolineando il dolore di una città colpita al cuore.

Anche il primo ministro canadese Mark Carney ha espresso il proprio cordoglio, dichiarandosi «devastato» dalla sparatoria e aggiungendo: «Mi unisco ai canadesi nell’esprimere le mie condoglianze a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre».

Le sparatorie di massa restano eventi rari in Canada, ma questo episodio rappresenta la seconda strage nella Columbia Britannica in meno di un anno, dopo l’attacco avvenuto a Vancouver durante un festival culturale.

Canada, sparatoria in scuola a Tumbler Ridge: bilancio drammatico di vittime e feriti

Come riportato da Global News, una grave sparatoria ha sconvolto martedì la comunità di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, piccola cittadina canadese. L’attacco è avvenuto all’interno di una scuola secondaria e ha causato dieci morti complessivi, incluso l’attentatore, e almeno 27 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche.

Secondo le ricostruzioni delle autorità, l’allarme è scattato nel primo pomeriggio: gli agenti intervenuti hanno rinvenuto sei persone uccise da colpi d’arma da fuoco all’interno dell’edificio scolastico, mentre una settima vittima, gravemente ferita, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Successivamente sono stati scoperti altri due corpi senza vita in un’abitazione collegata all’incidente, ritenuta la residenza dell’aggressore.

La polizia ha confermato che il sospetto è stato identificato, si sarebbe tolto la vita. Secondo quanto riportato da diversi media, l’aggressore sarebbe stata una donna, circostanza definita insolita dagli investigatori, anche se la polizia continua a mantenere il massimo riserbo e non ha confermato ufficialmente questa informazione.