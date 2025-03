Almeno 12 feriti in una sparatoria in un bar di Toronto, la polizia è alla ricerca di un uomo sospettato.

Almeno 12 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un bar di Toronto, in Canada. La polizia ha confermato l’aggressione e sta cercando un uomo sospettato di essere coinvolto.

Toronto, sparatoria in un bar: almeno 12 feriti

I feriti sono stati trasferiti in ospedale: quattro di loro sono stati giudicati in condizioni non gravi, mentre le condizioni degli altri rimangono sconosciute. Al momento, non ci sono dettagli sul motivo che ha portato alla sparatoria, che si è verificata nella zona orientale della città.

“Sono profondamente turbata dalle notizie di una sparatoria in un pub”, ha affermato il sindaco di Toronto Olivia Chow.

La sparatoria si inserisce in un contesto di crescente violenza nell’area di Toronto, alimentata da quella che gli inquirenti definiscono una “disputa territoriale” tra alcune compagnie di trasporti, riporta il Toronto Star. Nella prima settimana di marzo, si sono verificati almeno tre episodi di sparatorie e un incendio doloso sospetto, tutti legati a una faida tra camionisti.

Toronto, sparatoria in un bar: sospetto in fuga

Nel frattempo, il capo della polizia ha garantito che sono stati utilizzati tutti i mezzi necessari per individuare il responsabile. Gli agenti hanno comunicato che un individuo, con un passamontagna nero, è stato avvistato mentre fuggiva a bordo di un’auto di colore argentato.

Le forze dell’ordine hanno invitato la popolazione a evitare la zona dell’incidente per facilitare le operazioni di indagine e garantire la sicurezza.