Svezia, attacco armato in una scuola: almeno 10 vittime nella sparatoria

Sparatoria in una scuola in Svezia: la polizia conferma 10 vittime e diversi feriti, l'aggressore risulterebbe morto dopo essersi sparato

Circa dieci persone sono state uccise da colpi d’arma da fuoco nella sparatoria in una scuola di Örebro, in Svezia, secondo quanto riportato dalla polizia. Non è ancora chiaro se il numero indicato sia definitivo o solo una stima approssimativa. Le forze dell’ordine stanno ancora procedendo con l’identificazione delle vittime.

“Una decina di persone sono state uccise nell’incidente. Attualmente stiamo lavorando all’identificazione. Il numero totale dei feriti non è attualmente chiaro”.

Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito web della polizia svedese, nella sparatoria sono state confermate delle vittime, contrariamente a quanto precedentemente riportato. La polizia ritiene che l’autore dell’attacco di oggi sia tra i deceduti.

La struttura, nota come Campus Risbergska, accoglie studenti di età superiore ai 20 anni e offre corsi di istruzione primaria e secondaria avanzata, oltre a programmi di svedese per immigrati, percorsi di formazione professionale e iniziative dedicate a persone con disabilità intellettiva.

La polizia svedese, attraverso il proprio sito web, ha riferito che una delle persone ricoverate in ospedale sarebbe il responsabile dell’attacco. Durante una conferenza stampa, il capo della polizia di Örebro, Roberto Eid Forest, ha dichiarato di non poter confermare la presenza di vittime né di avere informazioni sull’età dei feriti o sul fatto che fossero studenti della scuola.

Quattro persone sarebbero state sottoposte a intervento chirurgico: due avrebbero già completato l’operazione e si trovano in condizioni stabili, mentre un altro ferito sarebbe in gravi condizioni.

Nel frattempo, il quotidiano Aftonbladet e le emittenti SVT e TV4 riportano, però, che ci sarebbero state diverse vittime. Le autorità, invece, hanno precisato che nessun agente è rimasto coinvolto, smentendo le prime informazioni diffuse.

Svezia, sparatoria in una scuola: le indagini

Uno dei testimoni, Andreas Sundling, 28 anni, ha raccontato di aver udito degli spari e di aver visto una grande quantità di sangue.

“Si tratta di notizie molto gravi, le operazioni sono in corso, il Governo è in contatto con la polizia e sta seguendo gli sviluppi”, ha dichiarato il ministro della giustizia Gunnar Strömer.

I media svedesi riportano che la sparatoria si sarebbe verificata con un’arma automatica. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta proseguendo l’operazione in stretto coordinamento con le autorità.