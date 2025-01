Strage in Montenegro, un uomo ha sparato all’interno di un bar uccidendo almeno 10 persone. Tra le vittime anche due bambini. Il killer si sarebbe successivamente ucciso sparandosi alla testa.

Montenegro, sparatoria in un bar: almeno 12 morti

Sparatoria in un bar nel pomeriggio di ieri nella cittadina di Cetinje, in Montenegro. Secondo le prime informazioni è scoppiata una rissa all’interno del locale, un uomo ha poi cominciato a sparare uccidendo diverse persone. Sono infatti almeno dodici le vittime tra cui anche due bambini, figli del proprietario del bar. Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite. La strage, nel giorno di Capodanno, ha sconvolto l’intero Montenegro, a cominciare dal Presidente Jakov Milatovic. Per tre giorni è stato proclamato lutto nazionale, con la sospensione di tutti gli eventi in programma in questi primi giorni del 2025.

Montenegro, sparatoria in un bar: il killer si è suicidato

L’uomo responsabile della sparatoria in Montenegro, il 45enne Aco Martinovic, si è suicidato sparandosi un colpo di pistola alla testa. L’uomo, dopo la strage, si era infatti dato alla fuga, ed era ricercato dalla polizia e dall’esercito. Martinovic è stato ritrovato vicino alla sua abitazione gravemente ferito dopo essersi sparato ed è morto durante il trasporto in ospedale.