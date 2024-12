Un sabato sera di paura a Qualiano

Ieri sera, la tranquillità di Qualiano, un comune in provincia di Napoli, è stata scossa da una sparatoria che ha coinvolto un proprietario di casa e alcuni ladri. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30, quando il 56enne, titolare di una piccola attività artigianale, ha sorpreso i malviventi mentre tentavano di entrare nella sua abitazione. In un momento di panico, ha estratto la sua pistola calibro 9×21, regolarmente autorizzata, e ha aperto il fuoco per mettere in fuga i ladri.

Il ferito e le conseguenze della sparatoria

Durante la sparatoria, uno dei proiettili esplosi dal proprietario ha colpito un giovane di 22 anni, che stava rincasando. Il ferito, soccorso dai genitori, è stato trasportato in ospedale dove è stato operato per rimuovere il proiettile. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ma l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’uso delle armi in situazioni di emergenza. I carabinieri, giunti sul posto, hanno sequestrato la pistola del 56enne e lo hanno denunciato per lesioni personali ed esplosioni pericolose.

La risposta delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare i ladri, che sono riusciti a fuggire a bordo di un’auto di grossa cilindrata. I militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno recuperato ben 16 bossoli sul luogo della sparatoria, evidenziando la gravità della situazione. Dodici bossoli erano calibro 9×21, mentre quattro erano calibro 7,65, sparati da uno dei ladri. Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che si sono trovati a vivere una scena da far west in una serata che avrebbe dovuto essere tranquilla.