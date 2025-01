Sparatoria in un night club del Queens a New York, decine di feriti: indagini...

Sparatoria in un night club del Queens a New York, decine di feriti: indagini...

Nella notte di mercoledì, almeno 11 persone sono rimaste ferite in una sparatoria vicino a un night club nel quartiere di Queens, a New York, secondo quanto riferito dai media americani e dalla polizia.

New York, sparatoria in un night club

La sparatoria è avvenuta vicino al night club Amazura, nel quartiere di Giamaica, poco prima delle 23:20 locali, secondo quanto riferito dal New York Post, che cita la polizia e fonti anonime. L’aggressione sarebbe stata condotta da tre o quattro uomini che dopo aver aperto il fuoco, con almeno 30 colpi, sarebbero saliti a bordo di un’auto grigia e hanno fatto perdere le proprie tracce.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali locali, tra cui il Long Island Jewish Hospital e il Cohen’s Children Medical Center. Tuttavia, la polizia ha confermato che nessuno di loro versa in condizioni critiche.

New York, sparatoria in un night club: indagini in corso

Al momento non sono emerse connessioni con l’incidente di New Orleans, e sebbene la polizia non escluda alcuna pista, le indagini tendono a favorire l’ipotesi di un conflitto tra bande rivali. Gli accertamenti sono ancora in fase iniziale, e non ci sono certezze al momento. Tuttavia, a sostegno di questa teoria c’è il fatto che la festa nel locale era dedicata a un noto membro di una gang della comunità, ucciso lo scorso ottobre.

La polizia sta indagando e, dato il contesto, escluderebbe che si tratti di un atto di matrice terroristica.