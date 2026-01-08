Gli Stati Uniti tornano a fare i conti con la violenza armata davanti a luoghi di culto. A Salt Lake City, una sparatoria fuori da una chiesa mormone durante un funerale ha provocato un bilancio drammatico, lasciando sotto choc la comunità.

Salt Lake City, sparatoria davanti a una chiesa: reazioni e contesto

La comunità locale e i rappresentanti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni hanno espresso profondo sgomento e dolore per l’accaduto.

Il portavoce della chiesa ha sottolineato la collaborazione con le autorità e ha chiesto preghiere per chi è stato colpito dalla tragedia, ricordando che nessuno spazio sacro dovrebbe mai essere teatro di violenza.

La città di Salt Lake City, dove circa metà della popolazione dello Utah appartiene alla fede mormone, è rimasta scossa, soprattutto alla luce di recenti episodi simili, come l’attacco a una chiesa del Michigan il mese scorso, che aveva provocato quattro vittime.

Il sindaco ha condannato l’accaduto, definendolo “inaccettabile davanti a un luogo di culto e durante una celebrazione della vita”, mentre le indagini proseguono per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili.

We are aware of the incident in Salt Lake City and offering assistance to our law enforcement partners. — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) January 8, 2026

Salt Lake City, sparatoria davanti a una chiesa: il bilancio è drammatico

Come riportato da Reuters, due persone hanno perso la vita e almeno altre sei sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta mercoledì sera nel parcheggio di una chiesa mormone a Salt Lake City, nello Utah. Al momento dell’aggressione, all’interno dell’edificio decine di persone stavano partecipando a un funerale.

La polizia locale ha riferito che l’aggressore o gli aggressori hanno aperto il fuoco all’improvviso e poi si sono dati alla fuga, senza che al momento sia stato arrestato alcun sospetto.

Tre dei feriti verserebbero in condizioni critiche, mentre per gli altri tre non sarebbe ancora noto il loro stato di salute, poiché sarebbero stati trasportati in ospedale da familiari o conoscenti.

Dopo l’episodio, circa 100 veicoli delle forze dell’ordine e diversi elicotteri hanno pattugliato la zona per garantire la sicurezza e raccogliere prove. La polizia ha precisato che, pur non essendo un attacco mirato contro la religione, l’episodio non sembra casuale e le indagini proseguono anche attraverso le telecamere di sorveglianza e il controllo delle targhe.