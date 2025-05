Sito dell’Agenzia delle Entrate in tilt: problemi con il 730, cosa sta succ...

Oggi, 16 maggio 2025, il sito dell’Agenzia delle Entrate ha registrato problemi tecnici che hanno reso inaccessibile il Cassetto Fiscale e il portale dedicato alla dichiarazione precompilata del 730. Nel pieno delle scadenze fiscali di metà mese, questa situazione ha creato disagi per migliaia di contribuenti che cercavano di completare le operazioni online.

Ma quali sono le cause di questi malfunzionamenti? Scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali soluzioni sono previste.

Agenzia delle Entrate e 730, utenti in coda per l’accesso al sito: le segnalazioni degli utenti

Molti utenti hanno segnalato a ItaliaOggi il messaggio dell’Agenzia che informa sull’attesa per accedere all’area riservata, con una coda sospesa e il sistema in manutenzione. L’alto traffico è stato causato dalla fretta di completare la dichiarazione 2025 per ottenere rimborsi estivi, nonostante la scadenza sia il 30 settembre.

“È quasi più difficile accedere al sito dell’Agenzia Delle Entrate per la precompilata del 730 che prendere i biglietti per i Coldplay”, ha commentato un utente sui social.

I commercialisti, seguiti da Anc, consulenti del lavoro, Lapet e Int, hanno chiesto la proroga delle scadenze del 16 maggio. In una lettera al direttore Vincenzo Carbone, il presidente dei commercialisti, Elbano De Nuccio, ha richiesto un intervento urgente per il rinvio dei termini a causa del blocco informatico, mentre i consulenti del lavoro chiedono anche una moratoria sulle sanzioni.

Agenzia delle Entrate e 730, utenti in coda per l’accesso al sito: cosa sta succedendo

Il sito dell’Agenzia delle Entrate è stato preso d’assalto dagli utenti per la trasmissione della dichiarazione precompilata, causando un blocco generalizzato di tutti i servizi telematici. A causa di questi disservizi, i versamenti in scadenza il 16 maggio sono stati prorogati senza una data precisa.

Il rallentamento iniziale, poi sfociato in un blocco completo nel corso della giornata, ha spinto il Consiglio nazionale dei commercialisti e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro a richiedere una proroga delle scadenze fiscali:

“Alla luce di tale situazione, l’Agenzia comunica che provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici non appena Sogei avrà provveduto alla risoluzione dei malfunzionamenti in area riservata”.

Il canale per la trasmissione del modello 730, attivo dal 15 maggio pomeriggio, ha subito un vero “sold out” nelle prime ore della giornata di oggi. Per gestire il traffico, il sistema ha introdotto una coda virtuale per regolare gli accessi.