Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sta preparando una stretta nei confronti delle scuole private con un nuovo provvedimento legislativo.

Istruzione, il Ministro Valditara: stretta sulle scuole paritarie

La norma, nota come “anti-diplomifici”, mira a contrastare pratiche delle scuole paritarie che consentono agli studenti di recuperare diversi anni insieme, rilasciando il diploma alla fine del percorso. La nuova legge prevede un ritorno al sistema tradizionale, con la bocciatura che implica il recupero di un solo anno alla volta. Il ministero ha avviato un piano straordinario di vigilanza e stanno lavorando a misure legislative per evitare distorsioni nel sistema.

Il provvedimento prevede un aumento dei controlli ministeriali, concentrandosi sulla verifica dei requisiti di legge e sulla presenza fisica degli studenti in classe.

Istruzione, Valditara: un registro elettronico per le scuole paritarie

Sarà introdotto un registro elettronico per le scuole paritarie per monitorare la presenza degli studenti in modo accurato. Inoltre, in collaborazione con la Guardia di Finanza, saranno potenziate le attività di indagine. La normativa prevede anche limiti per il numero di studenti per classe e il numero massimo di quinte per istituto. Gli esami di idoneità avranno un limite massimo di due anni in uno, come dichiarato chiaramente dal ministro. Si introdurranno anche presidenti di commissione esterni per gli esami, contribuendo a garantire un sistema scolastico paritario più trasparente e valido.