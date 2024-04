Pulizie ordinarie ufficio per un ambiente ordinato e accogliente

L'ufficio necessita di pulizie quotidiane per non accumulare sporcizia e assicurare un aspetto ordinato e accogliente all'ambiente.

Ogni ufficio ha una sua produzione di sporcizia e unitamente deve cercare di svolgere il suo lavoro in un ambiente pulito. Sia i grandi uffici con decine di dipendenti, che quelli più piccoli o di un libero professionista, dove ci sono faldoni di documenti, debbono presentarsi puliti, senza polveri e/o con cattivi odori.

I luoghi sporchi, che hanno sporcizie che sono “volatili”, cioè che si alzano nell’aria facilmente, come le polveri, minano la salute di coloro che vi lavorano. Trascorrere molte ore al giorno immersi nella sporcizia invisibile, ma che c’è, non è di supporto salutare. Viene quindi minata la salute dei dipendenti oltre che la loro produttività. Qualsiasi cosa si inala compromette la respirazione e provoca delle reazioni interne al corpo. C’è chi avverte solo forte stanchezza e facilità a distrarsi, proprio per malesseri diffusi, e chi sviluppa allergie anche gravi.

Considerando che un ufficio deve presentarsi in modo adeguato, pulito, ordinato e privato di polveri, si debbono eseguire delle pulizie quotidiane che si diversificano da quelle ordinarie.

ORDINARIO E QUOTIDIANO

Le pulizie ordinarie sono quelle che permettono di non far accumulare sporcizia di gravi dimensioni e gravità. Per esempio nei bagni è necessario che si puliscano quotidianamente i sanitari, le superfici, il pavimento ed eventuali specchi. Ciò consente di evitare che si creino le sporcizie solide, come le polveri condensate e stratificate per l’umidità. Eventuali muffe vengono prevenute. Nelle fughe o nei sanitari e alle loro basi non ci saranno elementi mollicci e vischiosi che sono semplicemente batteri che proliferano.

Tuttavia queste sono pulizie che non è detto che si debbano eseguire quotidianamente. Per esempio il lavaggio dei pavimenti può avvenire una volta ogni 2 o 3 giorni in base all’uso dell’ufficio e dei suoi settori o del bagno. Quindi esse rientrano nelle pulizie “ordinarie”, di ordinaria amministrazione.

Mentre quelle quotidiane sono l’asportazione delle polveri, sporcizie semplici, e sanificazione o igienizzazione delle superfici. Per esempio svuotare i cestini dei rifiuti oppure detergere le scrivanie e le manopole delle porte.

Pulizie adatte alla tenuta dell’ufficio

In base alla destinazione d’uso dell’ufficio si scelgono vari interventi di pulizia che debbono essere veloci e professionali. Le agenzie utilizzano dei dispositivi che sono in grado di fare pulizie profonde in pochissimi minuti. Cosa che non succede quando si usa semplicemente un panno umido e qualche sgrassatore.

Le Pulizie ordinarie ufficio si eseguono in poco tempo, sono economiche e permettono di avere ambienti che siano igienizzati e di ottima rappresentazione. Infatti un luogo pulito fa sempre buona impressione ai clienti che sopraggiungono.

Scegliete, insieme a delle agenzie specializzate, quali sono le tipologie di pulizie utili al vostro ambiente di lavoro. Gli uffici che sono pubblici e che sono continuamente frequentati da molti clienti debbono essere puliti quotidianamente con degli igienizzanti. Occorre concentrarsi su pavimenti e su tutte le superfici esistenti. Mentre quelli che sono privati, usati solo da pochi dipendenti che eseguono un lavoro interno, possono avere pulizie ordinarie che sono di svuotamento dei cestini, asportazione delle polveri e detersione delle postazioni private dei dipendenti stessi.