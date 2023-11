Il mercato del lavoro è complesso e cambia in fretta.

Cominciare una carriera il prima possibile è fondamentale per creare e consolidare competenze ed una propria reputazione nel settore.

Ecco che il boutique residence Chiaralba per studenti universitari di Milano, scelta dagli studenti e genitori di tutto il mondo, ha avviato una partnership strategica con Workengo.it, per dare la possibilità agli studenti affittuari, di poter plasmare fin dal primo anno accademico la propria web reputation professionale.

Workengo.it è il brand più recensito d’Italia in ambito di consulenza di web reputation management.

“Sono due eccellenze al servizio di un unico scopo: dare il meglio al proprio cliente ed impattare positivamente nella società italiana.” ci confessa Danila Gibiino, direttrice del Residence Chiaralba.

La web reputation come strumento per avviare ed accrescere la carriera

Marco Aurelio Cutrufo, Il fondatore di Workengo.it dice sempre “ oggi sei i primi risultati della prima pagina di Google oppure il post virale che tutti conoscono di te, o ancora le poche recensioni negative che appaiono sulla tua azienda ma anche solo la foto profilo di Whatsapp dal quale si creano dei pregiudizi e questo perchè siamo nella reputation economy, ovvero la reputazione basata su quello che gli altri dicono e percepiscono di te prima ancora che tu possa dimostrare qualcosa o ti presenti personalmente.”.

In effetti + del 90% delle persone decide ogni giorno di usare come prima fonte di informazione proprio il mezzo di Internet.

In questo scenario, chi cerca lavoro e chi seleziona le risorse umane, non sono da meno.

Infatti quasi 2 selezionatori su 4 (ricerca Adecco) hanno dichiarato di aver scartato dei candidati prima del colloquio, a causa di informazioni trovate online sui motori di ricerca e social media.

“Bisogna imparare da subito, fin dalla tenera età, che la reputazione digitale è uno strumento che ti permette di raggiungere i tuoi obiettivi in modo efficace e veloce ma se non la coltivi e difendi può anche distruggerti!” ci racconta il fondatore di Workengo.it Marco Aurelio Cutrufo

Ecco che esiste la figura del consulente della reputazione digitale. Una professione strategica e moderna del digital marketing che può gestire la reputazione di una persona o un’azienda a 360°.

Infatti non mancano gli aspetti legali per difendere l’immagine di un soggetto ma anche quelli di comunicazione, informatica e di analisi dei dati.

Aggiunge il web reputation manager Marco Aurelio Cutrufo “Quello che facciamo è presentare al mondo la versione migliore del nostro cliente per avvicinarlo ai suoi obiettivi ed attrarre le migliori opportunità. Significa spiegare come sfruttare al massimo l’epoca in cui viviamo e non esserne vittime.”

I nuovi servizi per la carriera di Chiaralba e Workengo

Il Residence Chiaralba, all’avanguardia nel ricercare altissimi standard di servizio per i propri clienti, ha attivato una partnership che darà la possibilità agli studenti di ottenere vantaggi lavorativi già durante gli anni universitari.

Non è un caso l’expertise di Workengo, infatti Marco Aurelio Cutrufo, il fondatore, già durante il suo primo anno universitario nel 2011 aveva fondato iTalenJob insieme al suo collega universitario, una startup oggi attiva in UK, che aiutava gli U30 a trovare lavoro proprio grazie alle tecniche moderne di personal branding.

In centinaia hanno trovato lavoro grazie a questo primo esperimento e sulla base di questo oggi Workengo segue e conosce bene il percorso che uno studente deve seguire per avere successo.

“Sappiamo che i genitori cercano sempre il meglio per i propri ragazzi come ho fatto io con i miei figli e per questo abbiamo deciso che da noi è possibile pensare al futuro in modo moderno ed al passo con i tempi, grazie ad una serie di servizi che Workengo.it mette a disposizione per tutelare e rafforzare la reputazione professionale di studenti e futuri professionisti di successo.” Spiega la direttrice del Residence Danila Gibiino (detta anche Miss Chiaralba).

Tra i vari servizi sarà possibile revisionare i profili Linkedin professionali degli studenti, impostare una vera e propria strategia per costruire l’immagine più funzionale sui social ed i motori di ricerca come Google.

“Quanto ci mette un selezionatore a capire chi sei e perchè vale la pena chiamarti a colloquio?. Questo è il quesito sul quale vogliamo costruire solide basi per la carriera degli studenti, fornendo le migliori strategie di personal branding.”

Oltre questi servizi sarà disponibile una sorta di “wall of fame” dedicata agli studenti che conterrà le storie, i successi, gli obiettivi ed i curriculum dei clienti della Residenza Chiaralba così chè un giorno queste informazioni positive possano davvero aumentare drasticamente l’autorevolezza ed attrattività dei futuri professionisti del mercato del lavoro.

Parola d’ordine: essere riconoscibili e distinguersi fin dall’inizio per impostare il miglior percorso accademico e lavorativo.