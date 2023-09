Secondo un nuovo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum / YouTrend per Sky TG24, quasi il 70% degli italiani non ha una buona opinione della scuola.

Scuola, quasi il 70% degli italiani ha un’opinione negativa

Il tema della scuola è al centro del nuovo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum / YouTrend per Sky TG24. Secondo i risultati è emerso che il 69% degli italiani giudica la scuola in modo negativo. Per il 59% degli intervistati la qualità della scuola è diminuita notevolmente rispetto a quando la frequentavano. La percezione è minoritaria tra i 18-34enni, al 44%. Quasi quattro italiani su 5, ovvero il 78%, giudicano in modo negativo la qualità delle strutture scolastiche. Il 57% giudica negativamente l’insegnamento delle lingue straniere, in particolare tra i più giovani, al 72%.

Il 52% giudica in modo negativo la qualità degli insegnanti, mentre il 59% degli elettori Pd hanno dato un giudizio positivo. Anche sull’insegnamento delle materie tecniche e professionali prevalgono i giudizi negativi, soprattutto tra i giovani. In questo caso sono in controtendenza gli elettori di centrodestra, con un 54% di giudizi positivi da parte di FDI e il 56% da parte degli altri elettori. Prevalgono giudizi positivi per l’insegnamento delle materie umanistiche (48%) e scientifiche (51%).

Scuola, i dati del sondaggio: dalle ore di lezione alla differenza tra pubblica e privata

Per il 67% degli italiani andrebbero aumentate le ore di inglese, per il 52% delle altre lingue straniere, per il 52% dell’italiano e per il 42% delle materie scientifiche. Il 42% ridurrebbe le ore di latino e il 35% quelle di filosofia. Gli over 55 aumenterebbero le ore di matematica, per il 46%, e di storia, per il 36%, mentre i giovani approvano l’orario attuale. La maggioranza dei 18-34enni ridurrebbe le ore di filosofia. Un italiano su tre non ha preferenze sul percorso di studio per i figli, mentre il 35% vorrebbe che scegliessero un istituto tecnico o professionale e il 25% un liceo. Le preferenze per il liceo sono tra i laureati, mentre chi non ha la laurea preferisce istituti tecnici. Il 53% dei genitori accetterebbero la decisione del figlio, mentre il 40% cercherebbe di convincerlo con le sue preferenze.

L’82% degli italiani ritiene troppo alti i prezzi del materiale scolastico, mentre per l’8% sono equi. Il 55% degli italiani è favorevole all’uniforme, mentre il 34% è contrario. Il 76% degli italiani è favorevole a considerare il voto in condotta, ma il consenso è più basso tra i 18-34enni. Il 66% è favorevole all’introduzione del docente tutor per supportare gli studenti nell’orientamento scolastico. Per quanto riguarda le preferenze, il 63% degli italiani sceglie la scuola pubblica.