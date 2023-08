Il ritorno sui banchi di scuola è prossimo. Per molte famiglie ciò potrebbe tradursi in un esborso importante per l'acquisto di libri e materiale scolastico.

L’anno scolastico 2023-2024 è alle porte e in queste ultime settimane di vacanza molte famiglie dovranno fare i conti con l’acquisto di libri e altro materiale scolastico come quaderni, penne, astucci o ancora zaini. Questo ritorno tra i banchi di scuola potrebbe tradursi in una spesa importante che sarà superiore rispetto agli anni precedenti. A lanciare l’allarme è la Federconsumatori che in un comunicato ha fatto il punto della situazione. Basti pensare che solo per il materiale scolastico, l’aumento registrato è stato del 6,2% se paragonato al 2022.

Scuola, quanto costa tornare sui banchi per le famiglie italiane

L’incremento delle voci di spesa per libri e altro materiale – osserva

l’associazione di categoria – potrebbe spingere molte famiglie a riutilizzare il materiale acquistato negli anni precedenti o a ricorrere ad altri sistemi come gruppi sui social di scambio e regalo. Per ciò che riguarda il costo dei libri “per ogni studente in media si spenderanno 502,10 euro per i testi obbligatori + 2 dizionari. La variazione rispetto al 2022 è del +4%”. Il calcolo – si legge ancora – è stato fatto “prendendo in considerazione le adozioni di testi scolastici di diverse classi delle scuole medie inferiori, licei ed istituti tecnici”. Chi ricorrerà invece all’acquisto di testi usati potrà arrivare a risparmiare oltre il 26%.

L’esborso maggiore riguarderà gli studenti di prima media e prima liceo. Nel primo caso si potrebbe arrivare a spendere in media 488,40 euro (con due dizionari). A ciò si dovranno aggiungere “+ 606,80 euro per il corredo scolastico ed i ricambi durante l’intero anno, per un totale di 1.095,20 euro”. Nel secondo caso la spesa dei libri di testo comprensiva di 4 dizionari sarà in media “di 695,80 euro (+2% rispetto allo scorso anno) + 606,80 euro per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.302,60 euro”.

Assoutenti: “Il Governo deve intervenire”

Nel frattempo, il presidente di Assoutenti Furio Truzzi ha lanciato al Governo un appello chiedendo che l’esecutivo intervenga al fine per evitare “l’ennesimo salasso a danno delle famiglie, creando in collaborazione con produttori e commercio ‘kit scuola’ con prodotti a prezzi calmierati in modo da aiutare i nuclei meno abbienti ad acquistare tutto l’occorrente. Sul fronte dei libri, invece, è necessario sanzionare pesantemente le scuole che sforano i tetti ministeriali, e avviare un’indagine per capire come sia possibile che di anno in anno un libro subisca incrementi di prezzo pur presentando gli stessi identici contenuti dell’anno precedente”.