Assoutenti ha fatto nelle ultime ore il punto della situazione rispetto a quelli che potrebbero essere i prezzi a cui dovremmo far fronte nel corso del prossimo autunno. Il panorama che è stato dipinto potrebbe far preoccupare più di qualche italiano, si parla infatti di un totale medio di +1601 euro a famiglia.

In arrivo una stangata dei prezzi nell’autunno 2023: + 1600 euro a famiglia, ecco il dettaglio

Il ritorno dalle vacanze estive comporterà un ulteriore aumento dei prezzi di beni e servizi che in qualche modo andrà a peggiorare una situazione di inflazione galoppante già di per sé piuttosto complessa.

Assoutenti, parlando delle spese alimentari e scolastiche per le famiglie in previsione dal mese di settembre in poi, dichiara nel suo ultimo studio:

I prodotti alimentari costano il 10,7% in più rispetto allo scorso anno, portando la spesa per cibi e bevande di una famiglia tipo a salire nel periodo settembre-dicembre di ben +205 euro rispetto allo stesso periodo del 2022. […] A settembre riapriranno poi le scuole, e già si preannuncia un salasso sulla spesa legata al materiale scolastico: +50 euro per il corredo, +45 euro per i libri. Più caro anche spostarsi in auto: con i listini attuali dei carburanti la spesa per i rifornimenti salirebbe nell’ultimo quadrimestre per un totale di 103 euro a nucleo.

“Per quanto riguarda i mutui spese più care complessivamente di circa 1.170 euro rispetto al 2022”

Altra nota dolente è rappresentata dai mutui sulle case, destinati ad aumentare in base alle decisioni della Banca Centrale Europea. Assoutenti a proposito precisa: