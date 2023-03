Con l'inflazione e i conseguenti aumenti sul costo della vita, sia il Governo che i consumatori, si sono dibattuti sulle misure per tamponare i costi. Scopri di più in questo articolo.

Nel corso degli ultimi mesi, l’inflazione e le sue dirette conseguenze sul carovita sono tema di discussione centrale tra mass media e politiche economiche. Il sopraggiungere dei mesi freddi, con il prezzo del gas ai suoi massimi storici, ha ulteriormente reso palese la necessità di far fronte alle difficoltà economiche che colpiscono le piccole imprese e le famiglie meno abbienti. Questo è il motivo per il quale, sia da parte del Governo che da parte dei consumatori, non sono mancati i dibattiti sulle misure per porre fine a questa crescita esagerata e tamponare i costi.

Bonus e Incentivi 2022

Al momento, i rincari sono stati attutiti in media del 46% dalle misure del Governo Draghi, specialmente con benefici più alti per chi è in difficoltà economica. Tra sconti in bolletta, buoni carburante e i bonus da 200 e 150 euro, secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio l’impatto dell’inflazione è stato pressoché dimezzato. 62,8 miliardi è la somma totale stanziata negli aiuti dallo Stato, dei quali 16 direttamente alle famiglie, 22,4 alle imprese e 24 alle aziende. Ora che questi interventi sono in scadenza, l’intero Paese è in attesa di scoprire che piano elaboreranno le nuove Commissioni. In tanti, nel frattempo, corrono ai ripari appellandosi all’Unione Nazionale Consumatori per saperne di più, ricercando tutela, informazione ma specialmente consapevolezza rispetto ai propri diritti.

Non è infatti ancora visibile una reale discesa dei prezzi e si discute su eventuali cambi della distribuzione di queste risorse, come le recenti proposte riguardo il Reddito di Cittadinanza, le pensioni e le bollette.

Comportamento del Consumatore: l’Indagine Ipsos

Un’indagine condotta dall’Osservatorio Ipsos ha osservato i cambiamenti nel comportamento di acquisto degli italiani. Prima di tutto, si nota come l’inflazione sia effettivamente una delle principali preoccupazioni, superando l’effetto pandemia e le recenti crisi diplomatiche internazionali. È proprio l’invasione russa in Ucraina ad essere vista come l’elemento scatenante di questa situazione e gli intervistati dichiarano all’unanimità il fatto che siano proprio i consumatori a rimetterci più di tutti.

È rilevante sicuramente il fatto che, nonostante la maggior parte degli italiani non riconosca come plausibili dei cambiamenti nella propria situazione economica, sono tutti preoccupati per i mesi futuri. L’incertezza per il futuro è pagata dalle tasche degli italiani e la scarsa soddisfazione rispetto alla propria situazione economica sta influenzando i comportamenti di acquisto in precisi settori merceologici. Prima ancora di ridurre effettivamente i propri consumi, parte la caccia al prezzo più conveniente. Discount e mercati rionali riacquistano quindi posizione, specialmente per i prodotti con marche dei distributori, per i quali viene fatta scorta quando si trovano gli sconti. L’online spicca specialmente per quanto riguarda la cura e il benessere della persona, ricercando anche in questo caso le promozioni. L’acquisto dei beni durevoli e più costosi è posticipato a momenti migliori, se non direttamente tagliato dalle spese.

Unione Nazionale Consumatori: come rispondere ai rincari in bolletta

In tema di bollette, l’Unione Nazionale Consumatori, nell’ambito del progetto Save&safe – save planet, safe people, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (avviso 2 – 2020 – art. 72, comma n.1, d.lgs 117 del 03/07/2017 s.m.l. – anno 2020),

ha elaborato una serie di punti chiave da seguire per fare fronte all’aumento del costo del gas e risparmiare a fine mese: