Secondo un’indagine da parte della piattaforma per abbonamenti editoriali Readly, 6 italiani su 10 andranno in vacanza nel corso dell’estate 2023. Solo il 27% di loro però sceglierà una meta estera, a differenza di inglesi e tedeschi che preferiscono visitare altri paesi. L’indagine è stata svolta tramite un sondaggio dell’istituto demoscopico YouGov. Si tratta della prima vera estate post-pandemica, che simboleggia un ritorno alla libertà dopo ansie, paure e costrizioni causate dal Covid-19.

La maggior parte degli italiani intervistati meditano le vacanze estive come un periodo di totale riposo e relax. Le ferie sono tuttavia anche simbolo di pianificazione. Il 46% degli intervistati ha riferito di stare progettando le vacanze in maniera dettagliata e un terzo ha confermato di essersi informato sulla storia, le tradizioni e le abitudini della meta designata.

Italiani in vacanza all’insegna del green

L’estate 2023 sarà caratterizzata anche da un forte elemento green. Circa l’11% degli intervistati ha dichiarato di aver scelto la meta per le proprie vacanze prendendo in considerazione l’impatto ambientale, prediligendo mezzi di trasporto più ecologici o strutture ricettive puntanti sulla sostenibilità verde.

L’influenza del web per la scelta delle vacanze

In una società tecnologica come la nostra, Internet può essere un grande alleato per la ricerca della propria meta estiva. Poco meno di un intervistato su due ha utilizzato il web per cercare la propria meta; il 17% ha scelto il luogo dove trascorrere le vacanze affidandosi ai social media.