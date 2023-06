Profumo da uomo: le tendenze per l'estate

Non c’è nulla che racconti più della personalità o del carattere di una persona del profumo, non solo oggetto di seduzione, ma anche di scoperta. Per stagione estiva è possibile scegliere tra tantissimi tipi di profumo da uomo che si contraddistinguono per note che richiamano la spiaggia e l’esotico. Ecco quale scegliere e su cui puntare.

Profumo da uomo

Il profumo è da sempre collegato a qualcosa di importante, come la cura di sé stessi. Si contraddistingue per avere una storia alle spalle molto lunga legata anche alle tradizioni e ai costumi di varie società. Il profumo da uomo poi è alquanto particolare, oltre a essere anche un dono molto apprezzato durante i compleanni o le feste natalizie.

Regalare un profumo è considerato da sempre un’ottima idea regalo, trovare quello giusto soprattutto per il sesso maschile può essere alquanto difficile. Per sceglierlo è bene conoscere prima di tutto lo stile le caratteristiche dell’uomo a cui si regalerà questo tipo di fragranza.

Non bisogna sceglierlo in base al gusto quanto piuttosto alle caratteristiche o la personalità della persona che lo riceve. Si può scegliere anche in base al tipo di formulazione come per esempio l’eau de Cologne, l’eau de toilette o l’eau de parfum. L’eau de Cologne è particolarmente leggera mentre l’eau de parfum si contraddistingue per una fragranza più persistente sulla pelle.

Profumo da uomo per l’estate: tendenze

Per quanto riguarda la stagione estiva, complice anche il caldo e la leggerezza che contraddistingue questo periodo, si tende a optare per un profumo da uomo che sia altrettanto leggero ma allo stesso tempo dedicato sulla pelle. In tal senso, infatti le tendenze propongono fragranze molto dolci come le note ambrate oppure floreali o ancora gourmand.

In linea poi con la stagione, quindi con il mare e la spiaggia, vanno benissimo anche gli accordi marini che richiamano appunto l’azzurro o il blu dell’oceano. Si tende a sperimentare sempre nuovi gusti dal punto di vista olfattivo ed ecco che, insieme alle classiche fraganze come il vetiver o le note agrumate, ci sono le scie floreali come il profumo da uomo alla rosa oppure orientali.

Si punta infatti a profumi che sanno di vaniglia oppure di pralina in modo da sperimentare qualsiasi tipo di sfumatura. Per esempio, un marchio come Giorgio Armani propone un profumo dalle note ambrate ed ecosostenibile, in quanto è possibile anche ricaricarlo. Si passa poi anche a note maggiormente energizzanti, magari alla lavanda oppure ad altre che mescolano insieme note completamente diverse: da una parte il pepe rosa e dall’altra il geranio per un effetto vitalizzante ma al tempo stesso ricco di contrasti.

Sono note sicuramente che puntano ad abbinamenti sensuali e vigorosi, ma allo stesso tempo molto freschi e delicati proprio per la stagione estiva. Sono delle fragranze adatte soprattutto a uomini contemporanei e moderni che vogliono osare anche da questo punto di vista. Per questo, le fragranze speziate, legnose oppure dalle note acquatiche sono sicuramente originali e molto apprezzate.

Profumo da uomo Amazon

Una fragranza del genere si trova con varie offerte anche di marchi prestigiosi sul noto sito di Amazon approfittando di vari sconti. Sulla immagine si visualizzano anche i dettagli. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i tre migliori tipi di profumo da uomo per la stagione estiva dalle note intense ed esotiche scelti tra i più desiderati.

1)Guy Laroche Drakkar Noir

Una fragranza dalle note legnose che esalta la personalità e virilità maschile nella confezione da 200 ml. Una versione noir considerata un punto di riferimento in questo settore. Molto audace, seducente dalle note di coriandolo, ginepro e geranio, oltre che lavanda. Disponibile in un flacone di colore bianco e nero dalla linea svasata.

2)Davidoff Cool Water eau de toilette

Una confezione il cui flacone si presta molto bene al viaggio, quindi alle vacanze estive. Una eau de toilette dalla fragranza marina che si ispira alla freschezza dell’oceano. Un simbolo di vitalità e seduzione maschile impreziosito dalle note di coriandolo, menta, lavanda e ambra. Da vaporizzare in aree quale collo o polsi.

3)Azzaro Pour Homme

Una fragranza molto aromatica dovuta alle note agrumate, anice stellato, patchouli, compreso legno di sandalo che danno un tocco di sensualità ed eleganza in più. Molto fresco e intenso indicato per ogni giorno. Prima di applicarlo e farlo durare a lungo, basta passare una lozione o idratante sulla pelle.

Tantissime altre fragranze di profumo da uomo si possono acquistare online in siti specifici.

