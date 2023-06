L’incendio è stato domato senza difficoltà dai vigili del fuoco dopo il loro intervento, ma in un primo momento aveva creato grande scompiglio in via Guestalla, nel Reggiano.

Reggio Emilia, scaldaletto elettrico incendia il materasso: due anziani in ospedale

Erano circa le ore 4 della notte di ieri, quando lo scaldaletto posizionato sul matrimoniale di una coppia di anziani di Reggio Emilia ha preso fuoco. I due, il marito 90enne e la moglie 83enne, sono rusciti a portare il materasso incendiato sul balcone, mentre uno dei vicini di casa, preoccupato dal rumore che aveva sentito, ha chiamato le autorità. Il materasso del letto aveva preso fuoco forse per un cortocircuito e aveva rischiato di uccidere entrambi i coniugi che erano sdraiati in camera per riposare.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul poso sono immediatamente giunti i carabinieri, che sulle prime hanno provato ad aiutare gli anziani a spegnere l’incendio. Per un intervento definitivo, però, si è dovuto aspettare l’arrivo vigili del fuoco che hanno domato il rogo in pochi minuti. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito, ma sia gli uomini dell’Arma, sia i due anziani sono stati portati in ospedale per gli accertamenti. Marito e moglie sono ancora in clinica, ma stanno bene.