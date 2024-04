Perché scegliere le imprese di pulizie uffici?

Gli uffici sono ambienti lavorativi molto ospitali, spesso comodi, caldi in inverno e freschi in estate. Alcuni di essi sono confusionari, specialmente quando si offrono dei servizi dove ci sono tanti documenti da controllare. Mentre negli uffici pubblici è normale avere un continuo via vai di persone che però trasportano sporcizie di ogni genere.

Qualsiasi ambiente lavorativo rischia di sporcarsi e non facendo degli interventi che siano periodici o continui, si rischia di sviluppare polveri, acari, muffe oppure altre presenza sgradite. In questi locali si trovano spesso cartacce, inchiostri, toner ed altri scarti. Avendo l’abitudine a mangiucchiare qualcosa, non è escluso che ci siano dei residui di cibo a terra e vicino ai cestini. Le aree relax, come ad esempio dove ci sono dei distributori di caffè o di snack, sono quelle più sporche.

In base al tipo di lavoro che si tiene all’interno dell’ufficio ci sono diverse pulizie e le Imprese di pulizie Uffici sono specializzate in ogni singolo lavoro che possa garantire: sanificazione, pulizie ordinarie e straordinarie.

Conviene avere questi professionisti poiché essi operano su un piano che viene progettato direttamente dopo un sopralluogo o che sono richiesti direttamente dai clienti. Inoltre si hanno dei costi che sono personalizzati. Tramite dei contratti è possibile fare dei preventivi in cui ci sono spese specifiche per un solo giorno e altri costi per interventi mensili.

MALATTIE PROFESSIONALI, ELIMINALE

All’interno degli uffici c’è una presenza continua di polveri che si accumulano specialmente nei pressi di cavi elettrici e dispositivi elettrici. L’elettricità attrae una grande quantità di polveri che poi diventano difficili da togliere totalmente se non ci si occupa di una pulizia mirata.

Le polveri sono le “case” di acari e altri insettini. Essi sono i diretti responsabili di malattie respiratorie, orticarie, problemi digestivi, creano mal di testa e allergie di ogni genere. Molte sono le persone che appunto si ammalano nei tratti respiratori e tutto questo capita direttamente per la sporcizia presente.

La polvere quindi deve essere asportata almeno due volte a settimana. Ogni 15 giorni ci deve essere un intervento approfondito. Inoltre sono fondamentali i lavaggi delle superfici. Una volta a settimana si deve lavare a terra. Un ufficio pubblico dovrebbe fare questo intervento quotidianamente o almeno 3 volte a settimana.

Ci sono poi le pulizie dei mobili e degli arredi. Fino ad arrivare alle finestre e ai bagni. Quest’ultimi è bene pulirli quotidianamente appunto per evitare situazioni di malessere.

Quanto chiede un’impresa pulizie?

Il beneficio migliore nelle pulizie professionali degli uffici sono quelli di avere un aspetto ordinato, pulito, profumato che è un ottimo biglietto da visita. Inoltre si prevengono le malattie di ogni genere.

Però è normale domandarsi: ma quanto costa un’impresa di pulizie? Quanto chiede? I costi variano in base alla tipologia di intervento che si deve fare. La pulizia ordinaria ha un costo che varia dalle 6 € fino alle 10 € all’ora. Per le pulizie straordinarie il prezzo sale. Ogni città può avere dei costi diversi.

Per avere un preventivo chiaro cercate di identificare gli interventi che dovete avere. Un sopralluogo da parte di una ditta di pulizie è di aiuto. Tuttavia pensate anche che un contratto per più interventi consente di avere una riduzione dei costi rispetto ad un solo intervento o a un giorno a settimana di pulizie.