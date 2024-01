In queste ore Rosa Bazzi ha parlato con la sua avvocata, dicendosi speranzosa per la revisione del caso di Erba.

Si sta parlando molto della strage di Erba e ora le ultime notizie riguardano la revisione del caso. Rosa Bazzi, una delle indagate, ha parlato con la sua avvocata e si è detta speranzosa. Sempre lei e il marito Olindo si sono proclamati innocenti, quale sarà la verità?

Rosa Bazzi ha parlato con la sua avvocata

C’è speranza in Rosa Bazzi, una delle indagate nella strage di Erba. Stando alle confessioni sue e di suo marito Olindo, sarebbero stati loro a massacrare i loro vicini di casa ma poi hanno detto di aver confessato il falso, solo per la paura che li avrebbero divisi.

Si amano molto e l’unica cosa che gli interessa è stare insieme. Tanti non credono alla loro innocenza ma ora il caso verrà riaperto e potrebbero uscire fuori nuovi elementi.

La condanna all’ergastolo infatti verrà revisionata dopo l’ok dell’istanza e la prima cosa che ha fatto Rosa Bazzi è parlare con la legale Luisa Bordeaux telefonicamente.

Nel colloquio le ha detto di essere contenta di questo passo avanti. Le due stanno ora lavorando alla difesa per l’udienza prevista per il primo marzo.

Rosa Bazzi ha dato la bella notizia a Olindo Romano

Proprio Rosa Bazzi avrebbe poi dato la notizia a Olindo, comunicando l’ok della Corte d’Appello di Brescia dopo averla appresa guardando la tv.

I due coniugi si sentono regolarmente al telefono e in una di queste chiamate appunto glielo ha comunicato.

L’avvocata ha fornito questi dettagli alla stampa, dicendo che la sua assistita è fiduciosa nella giustizia.

I prossimi colloqui telefonici della legale con Rosa Bazzi saranno incentrati sulla preparazione per l’importante udienza di marzo. “Dobbiamo discutere la strategia difensiva. Rosa non conosce la materia e non può entrare nel merito di cosa accadrà ma non è affatto pessimista. Spera che vada tutto per il meglio e che la gogna mediatica per loro finisca”.