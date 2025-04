Consigli per le migliori scuole di inglese di Roma, per chiunque voglia imparare oppure migliorare la sua capacità nell'inglese. Le offerte variano da corsi per bambini, fino a corsi per professionisti e aziende.

Conoscere l’inglese è diventato ormai imprescindibile sia per quanto concerne la sfera privata sia per lo svolgimento di qualsiasi professione. Non basta padroneggiare la lingua, sia scritta che parlata, occorre poterlo dimostrare attraverso il conseguimento di certificazioni riconosciute su scala nazionale e internazionale. Un requisito, quest’ultimo, che le migliori scuole di inglese a Roma devono essere in grado di garantire in via prioritaria. Sì, ma di quali si tratta? Scoprile proseguendo nella lettura.

MyES – My English School Roma

MyES (acronimo di My English School) è una rete di scuole 100% italiana, nata nel 2011 e presente anche all’estero, oltre che su tutto il territorio nazionale. Una delle sedi storiche è quella di Roma. MyES è considerata un punto di riferimento per via del metodo d’insegnamento innovativo MySmart English®; l’originalità risiede nel focalizzare il progetto didattico sullo studente, nell’ottica di offrire un’esperienza formativa stimolante, piacevole e in linea con le esigenze prioritarie della persona.

Caratteristiche principali:

Mix di lezioni online e in sede , che consentono di programmare giorni e orari in base ai propri impegni;

Metodo innovativo , unico nel suo genere in Italia;

Insegnanti native e madrelingua certificati , che vantano un’esperienza consolidata alle spalle;

Corsi mirati a superare gli esami per ottenere le certificazioni più note, inclusa quella IELTS.

One Language Centre

One Language Centre è una scuola internazionale che mette a disposizione un’ampia gamma di corsi d’inglese, francese e spagnolo. Si trova in una zona strategica della Capitale, facilmente raggiungibile oltre che con mezzi propri anche con quelli pubblici. Ha riservato importanti agevolazioni e scontistiche agli appartenenti a Forze dell’Ordine, Ministeri, Istituti Bancari, ecc.

Caratteristiche principali:

Corsi adatti a tutte le età , ovvero bambini, adolescenti, studenti universitari, lavoratori e adulti;

Corsi aziendali , pensati appositamente per le imprese;

Convenzioni nazionali , con enti sia pubblici che privati;

Corsi riconosciuti , a tutti i livelli.

Wall Street English Roma

Wall Street English è brand leader in Italia per quanto concerne l’insegnamento della lingua inglese. Il network è attivo dal 1972 ed è presente in tutto il mondo; vanta anche una sede nella Capitale.

Caratteristiche principali:

Sono disponibili corsi di preparazione a IELTS, TOEFL e TOEIC, tra le certificazioni più apprezzate nel mondo del lavoro;

I corsi sono aperti a tutti : studenti, lavoratori e aziende;

Il percorso formativo è indicato in particolar modo per chi desidera migliorare le proprie opportunità di carriera;

È possibile conseguire le lezioni online , attraverso un metodo certificato.

British School Roma

British School è un ente accreditato presso il MIUR e vanta collaborazioni importanti con Università, Ministeri, enti e aziende. A sceglierlo ogni anno sono più di 30.000 studenti di tutte le età: bambini, ragazzi, adulti e persino anziani. A Roma emerge per l’esperienza consolidata.

Caratteristiche principali:

Possibilità di ottenere certificazioni riconosciute dal MIUR , valide per l’accesso all’università nonché nel settore privato;

Le certificazioni rispondono allo standard CEFR (Quadro Comune di Riferimento Europeo);

A Roma sono presenti 9 sedi , distribuite in vari quartieri.

Centro Linguistico Moose

Centro Linguistico Moose è attivo a Roma, Milano e Torino dal 1994. È qualificato per l’insegnamento di oltre 20 lingue, tra cui l’inglese. Mette a disposizione lezioni sia individuali che di gruppo.

Caratteristiche principali:

I docenti sono madrelingua e hanno un’esperienza pluriennale;

Vengono rilasciate certificazioni Ilà e Language Cert .

Le lezioni possono essere conseguite in sede, online e presso il domicilio desiderato.