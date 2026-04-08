Amicizie consolidate, ritorni di fiamma e nuovi equilibri: le vacanze di Pasqua tra Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino con i partner.

Le vacanze di Pasqua sono diventate l’occasione perfetta per rivedere una coppia di troniste di Uomini e Donne insieme fuori dagli studi televisivi. Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino hanno infatti scelto di trascorrere alcuni giorni di relax in compagnia dei rispettivi partner, unendo amicizia e vita privata in una cornice di vacanza condivisa che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

UeD, sorprendente vacanza di coppia: chi c’era con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Durante le festività di Pasqua, Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino hanno deciso di concedersi una pausa all’insegna della convivialità, scegliendo la splendida cornice della costiera amalfitana insieme ai rispettivi compagni, Gianmarco Steri e Manuel Maura. Il loro rapporto, nato all’interno del contesto televisivo, si è trasformato nel tempo in un’amicizia solida e duratura, capace di andare oltre le dinamiche del programma.

Un’intesa che si è mantenuta viva anche lontano dalle telecamere, confermando un legame basato su sostegno reciproco e complicità autentica.

Le relazioni di Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino dopo UeD

Le vacanze condivise rappresentano anche il punto di incontro di due percorsi sentimentali tornati sotto i riflettori. Martina De Ioannon, dopo la conclusione della relazione con Ciro e la fine della convivenza, ha scelto di riallacciare i contatti con Gianmarco Steri, la non scelta di quando lei era tronista, dando nuova linfa a un legame che aveva già suscitato interesse durante il programma.

Parallelamente, anche Francesca Sorrentino ha attraversato diverse fasi: dopo la rottura con Manuel Maura durante la partecipazione a Temptation Island e un breve ritorno di fiamma poi naufragato, ha deciso di rimettersi in gioco come tronista a Uomini e Donne, arrivando alla scelta di Gianluca Costantino, conclusa però dopo poco tempo. Oggi appare nuovamente serena accanto al suo fidanzato storico e la vacanza di coppia ha fatto da cornice al loro ritrovato equilibrio.

Nonostante i percorsi altalenanti e le numerose voci di gossip, entrambe le coppie sembrano aver trovato una stabilità, come dimostrano anche le immagini condivise sui social che le ritraggono unite durante questa vacanza condivisa.