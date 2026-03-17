Dopo mesi di speculazioni, Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. La coppia, protagonista di Temptation Island 2023, sembra aver ritrovato la serenità dopo una separazione turbolenta.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura: un percorso turbolento verso la serenità

Il cammino dei due ex di Temptation Island 2023 non è stato semplice. Dopo il falò di confronto nel reality e la separazione estiva del 2024, Francesca si era seduta sul trono di Uomini e Donne, dichiarando: “Non voglio più mettermi al secondo posto. Amare vuol dire condividere, fare gioco di squadra, mettersi allo stesso piano“. La scelta su Gianluca Costantino si rivelò breve, e tra avvistamenti nel 2025 e voci di riavvicinamento, la coppia sembra aver ritrovato ora la serenità.

Francesca parla di perdono e fedeltà: “Volevo dirvi che in Italia non sono l’unica ad aver perdonato le corna, molte lo sanno solo che non vanno in una trasmissione televisiva“.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura ufficializzano il ritorno di fiamma: il video sui social

Dopo mesi di sospetti e piccoli indizi condivisi dai fan, Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno finalmente fatto luce sul loro rapporto. I due, protagonisti dell’edizione 2023 di Temptation Island, erano usciti separati dal reality dopo tre anni e mezzo insieme, con diversi problemi di coppia. La loro storia sembrava conclusa, ma dopo esperienze individuali, tra cui il trono di Uomini e Donne per Francesca, i due hanno deciso di ritrovarsi. Manuel ha condiviso su TikTok un video che li mostra mentre ballano insieme, ufficializzando quello che molti sospettavano: il ritorno dell’amore.

A chi chiedeva perché non si fossero mostrati apertamente sui social, Manuel Maura qualche giorno fa aveva risposto: “Non ci facciamo vedere pubblicamente mettendo foto insieme o altro, però facciamo qualche live insieme ogni tanto… forse più per scaramanzia perché ogni volta nel passato che abbiamo messo qualche foto poi è andata male, quindi per ora sta andando bene e quindi continueremo così“. I due sembrano così pronti a costruire una nuova fase della loro storia, più consapevoli e attenti a tutelare la relazione.