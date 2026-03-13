Uomini e Donne: Flavio e Nicole chiudono la loro storia tra discrezione social e incompatibilità caratteriali. Ecco il post condiviso sui social.

La storia d’amore tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni, nata negli studi di Uomini e Donne, è giunta ufficialmente al termine. Dopo giorni di silenzi social e segnali ambigui, i due ex protagonisti del Trono classico hanno deciso di annunciare la separazione attraverso un comunicato congiunto su Instagram, confermando che, nonostante la fine del rapporto, resta intatto il rispetto reciproco.

Nicole e Flavio, il percorso a Uomini e Donne

La coppia si era conosciuta negli studi del programma di Canale 5, con Flavio tronista e Nicole corteggiatrice scelta, e aveva deciso di vivere la propria storia lontano dalle telecamere. I due hanno lasciato insieme gli studi di Uomini e Donne il 15 dicembre 2025, con la puntata andata in onda il 20 gennaio 2026. Tuttavia, le dichiarazioni d’affetto condivise sui social e durante ospitate come quella a Verissimo non hanno convinto tutti. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha ribadito con fermezza: “Coppia assolutamente fake. Non c’è nulla di male ad essere riservati o a non stare a fare Tiktok ogni 2 minuti come altre coppie, ma almeno dire le cose per come stanno. Ma ve l’ho detto fin dal primo giorno”.

Diversi segnali sui loro profili social hanno alimentato i sospetti su una possibile rottura. Dopo essere stati accusati di essere una “coppia fake”, Nicole ha risposto ad alcune domande dei fan senza chiarire la situazione attuale. Un utente le ha scritto: “Allora sei di nuovo single”, seguito da un altro follower che ha rincarato la dose: “perché è mai stata impegnata?“ e la corteggiatrice ha replicato: “Sì, e anche felicemente”. Questi scambi, uniti alla loro assenza da eventi pubblici comuni – fatta eccezione per un’apparizione a Sanremo 2026 – rafforzano l’ipotesi di un distacco tra i due.

Uomini e Donne, è finita tra Nicole e Flavio: la verità in un comunicato congiunto

Attraverso un comunicato congiunto pubblicato su Instagram, Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno ufficializzato la conclusione della loro relazione. La coppia, che già da tempo aveva smesso di mostrarsi insieme sui social, ha scelto di informare direttamente i fan che li avevano seguiti durante l’esperienza a Uomini e Donne della decisione di proseguire ognuno per la propria strada.

La storia, durata solo pochi mesi, si è interrotta a causa di differenze caratteriali che hanno reso difficile trovare un equilibrio duraturo. “Ci sembrava tutto bello”, scrivono i due, ripensando ai primi giorni lontani dalle telecamere, ma poi le loro personalità hanno cominciato a emergere in modi incompatibili, impedendo di riconoscersi pienamente nel rapporto.