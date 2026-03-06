Confronto infuocato nel trono over di Uomini e Donne: Alessio e le tensioni c...

Lo studio di Uomini e Donne del 6 marzo 2026 è stato teatro di forti scontri che ha visto protagonista Alessio Pili Stella del trono over, con accuse, incomprensioni e discussioni accese che hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Scintille a Uomini e Donne: Alessio e il duro scontro con Edoardo, Debora e Rosanna

La puntata di Uomini e Donne del 6 marzo 2026 è stata teatro di tensioni tra Alessio Pili Stella e Debora, protagonisti del trono over. Tutto è iniziato con la messa in onda di un filmato in cui Alessio si avvicina a Paola dopo la richiesta di Edoardo Nestori di lasciare insieme il programma. Maria De Filippi domanda: “Alessio, hai lasciato il numero a Paola?”, ricevendo un sì come risposta. Paola chiarisce però di aver rifiutato il numero, spiegando di essere sorpresa dalla richiesta e di non voler uscire con nessuno dopo la conclusione della sua frequentazione con Edoardo.

Alessio confessa il suo stato d’animo: “Io mi ritrovo a resettare tutto perché Debora continua la sua love story con Arnaldo e Rosanna esce con Dario. Poi, a 48 ore, Debora e Rosanna mi mandano messaggi di possibili riaperture”. La reazione di Debora non tarda: “No, ma ti ho teso la mano”, risponde alla domanda del cavaliere sui suoi messaggi.

Il confronto si intensifica quando Alessio ribadisce la sua posizione netta riguardo al comportamento che si aspetta dalla donna che frequenta, criticando l’apertura della dama verso altri. Rosanna interviene, rivelando di essere stata definita “ridicola” da Alessio, mentre lui punta il dito: “Fino alla settimana scorsa, Edoardo di chiama mezzo avvocatuccio e ci scherzi”, sbotta Alessio.

Confronto acceso nello studio di Uomini e Donne: “Se non avessi trovato delle pagliacce non sarei qua”

La discussione si fa più dura: “Mi hai definito peggio tu che mi hai dato della falsa e che seguo copioni”, urla Alessio contro Rosanna. Lui continua: “Una donna che è coerente, con uno che parla male di te, non ci esce neanche. Io non ho mai parlato male di te. Ti ho sempre rispettata come donna e non ti ho mai sminuito in ambito lavorativo”. Edoardo interviene sbottando: “Mi viene la nausea… Sei falso, sei una delle persone più incoerenti che abbia mai visto qua dentro”.

Rosanna replica ad Alessio: “Tu da quella sedia non ti alzerai mai”. Alessio conclude la discussione con decisione: “Da questa sedia mi alzerò quando troverò una donna seria. Se non avessi trovato, finora, delle pagliacce non sarei qua. Questa per me è l’ultima stagione e voglio uscire o da solo o con una donna che mi dà sicurezza”.