Caos a “Uomini e Donne“, dove un volto noto del dating show potrebbe presto lasciare il programma. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, l’indiscrezione shock: “La redazione vuole interrompere il suo percorso”

Caos a “Uomini e Donne“. Uno dei protagonisti di questa nuova stagione del dating show di Maria De Filippi potrebbe presto essere lasciato a casa. Di chi stiamo parlando? Di Ciro Solimeno, il tronista che, ultimamente, ha fatto parlare di sé per i suoi comportamenti, che non sono piaciuti né al pubblico da casa né in studio, quando ad esempio la stessa De Filippi lo ha invitato a moderare i suoi atteggiamenti, in seguito a una discussione accesa con Alessia. Ecco perché il percorso del tronista potrebbe terminare prima del previsto.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno fuori dal programma?

Sul suo profilo di Instagram, Amedeo Venza ha scritto “un trono attualmente in onda potrebbe saltare“, il riferimento, come detto, poc’anzi, è al trono di Ciro Solimeno, criticato per i suoi atteggiamenti nei confronti delle varie corteggiatrici. Ad alimentare l’indiscrezione, il fatto che stando alle anticipazioni delle recenti registrazioni, Ciro non ha partecipato né alla registrazione del 2 marzo né a quella del 3. Cosa vorrà dire? Staremo a vedere.