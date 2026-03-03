Accuse e tensioni nello studio di Uomini e Donne: lo scontro tra Ciro Solimeno e Ale si chiude con un addio sorprendente.

L’ultima puntata di Uomini e Donne è stata segnata da tensioni palpabili tra il tronista Ciro Solimeno e la corteggiatrice Ale. Un confronto acceso dietro le quinte ha messo in luce rancori accumulati e divergenze di personalità, trasformando una semplice incomprensione in uno scontro molto duro, non apprezzato dalla conduttrice Maria De Filippi.

Scontro dietro le quinte: la tensione esplode a Uomini e Donne

L’atmosfera nell’ultima registrazione di Uomini e Donne si è fatta subito elettrica, con Ciro Solimeno e la corteggiatrice Ale al centro del confronto più acceso della stagione. La tensione, che covava da tempo, è esplosa dietro le quinte, subito dopo la chiusura della puntata precedente. Secondo il tronista, il motivo del suo disappunto sarebbe la presunta passività della corteggiatrice, accusata di non mostrare iniziativa e di non suscitare alcuna emozione.

Il rimprovero, inizialmente espresso con tono di delusione, è rapidamente degenerato in parole dure: “Sei morta Ale, sei morta… Sei spenta“, ha esclamato Ciro, confessando che l’interesse iniziale verso la ragazza è drasticamente calato. “Non puoi capire quanto mi sei scesa“, ha aggiunto, lasciando intuire quanto la frustrazione fosse palpabile.

“Datti una calmata”. Tensione alle stelle a Uomini e Donne: intervento drastico di Maria De Filippi

Al ritorno in studio, le immagini dell’esterna hanno acceso il dibattito collettivo. Maria De Filippi, percependo la veemenza del tronista, è intervenuta con fermezza per richiamarlo all’ordine: “Ciro, non credi di aver esagerato? Anche il tono… calma…”. Nonostante il richiamo, Solimeno ha cercato di difendersi, spiegando che il comportamento e la personalità di Ale lo provocano: “Ha quella voce fastidiosa che mi fa scattare i nervi. Parla tanto, ma non dice mai nulla“.

La situazione ha raggiunto il culmine quando, poco dopo l’intervento della conduttrice, Ale è stata eliminata e ha abbandonato lo studio, segnando un epilogo definitivo a uno scontro destinato a far parlare ancora.