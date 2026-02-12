Puntata di fuoco a “Uomini e Donne”, con protagonista la storica dama del Trono Over Gemma Galgani che, dopo un duro confronto, ha lasciato temporaneamente lo studio.

Uomini e Donne, Gemma scoppia in lacrime e lascia lo studio: cosa è successo alla dama?

Puntata forte quella dell’11 febbraio 2026 di “Uomini e Donne“.

Al Trono Over Gemma Galgani, che da alcuni mesi sta frequentando il cavaliere Mario Lenti, dopo essersi sentita accusata di falsità, ha deciso di lasciare lo studio. Ma andiamo con ordine. Tina Cipollari prima, e diverse dame del parterre poi, tra cui Barbara De Santi, hanno infatti accusato la Galgani di amplificare ogni emozione e quindi di essere falsa. Accuse che hanno visibilmente ferito la dama che, dopo essersi spostata al centro dello studio ha detto: “Tini non parla mai di nessuno, e invece parla di me, che qui dentro ho portato sentimenti veri. Non sono arrivata alla mia età per farmi trattare in questo modo.” A questo punto, quasi in lacrime, Gemma ha deciso di lasciare lo studio e di rifugiarsi dietro le quinte.

Uomini e Donne, la reazione di Gemma Galgani dietro le quinte

Una volta uscita dallo studio, Gemma Galgani si è rifugiata dietro le quinte, dove poi è stata raggiunta dalle telecamere. La dama, in lacrime, si è scagliata contro le altre partecipanti di “Uomini e Donne”, accusandole di averla attaccata senza considerare il suo stato d’animo: “non c’è possibilità di appello per nessuna di loro. Mi hanno colpita nel momento più fragile della mia vita. Come vi siete permesse? E voi sareste quelle della solidarietà femminile..”