Durante la registrazione di “Uomini e Donne” di ieri, martedì 17 febbraio, ci sarebbero stati momenti di tensione in studio tanto che Maria De Filippi ha dovuto prendere una drastica decisione. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, tensione in studio

Secondo le indiscrezioni da parte di Lorenzo Pugnaloni, la registrazione di “Uomini e Donne“ di ieri, 17 febbraio 2026, sarebbe stata ricca di tensione.

Al centro Cinzia Paolini e Mario Lenti. Dalla loro frequentazione nel Trono Over si è passati agli scontri, tanto da mettere in discussione il percorso della dama. A un certo punto Gianni Speri avrebbe rivelato che Cinzia avrebbe invitato sia lui che la Cipollari a “farsi gli affari loro.” Da qui è nato un acceso confronto.

Uomini e Donne, Maria De Filippi va su tutte le furie: “Finisce qui”

Dopo la rivelazione di Gianni Sperti, si è acceso un duro confronto in studio a “Uomini e Donne” su Cinzia e Mario, con i due opinionisti che sostengono che tra i due in realtà ci sia un accordo pregresso per restare nel dating show. Durante la registrazione della puntata, Maria De Filippi ha anche rivelato che, dopo una serata con Cinzia, Mario avrebbe contattato a redazione al fine di chiedere il ritorno in studio di una ragazza che era scesa per lui nella registrazione precedente. Il fatto inoltre che Cinzia si sia presentata nonostante sapesse che Mario non era presente ha fatto insospettire ancora di più. Alla fine Maria De Filippi si è trovata costretta a chiudere anticipatamente la puntata, dopo solo un’ora di riprese.