Il trono di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne si è concluso con una scelta che ha messo fine a settimane di tensioni e colpi di scena, segnando l’inizio di una nuova storia d’amore lontano dalle telecamere.

La scelta finale inaspettata di Sara Gaudenzi

Il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne si è concluso oggi, giovedì 12 marzo, con la sua tanto attesa scelta. Dopo settimane di tensione e momenti di forte emotività, la tronista di Civitavecchia ha deciso di chiudere il suo trono con Alessio Rubeca, ponendo fine al percorso iniziato con i corteggiatori Matteo Stratoti e lo stesso Alessio. Stando alle ultime anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, l’episodio registrato è stato particolarmente intenso: nel corso della puntata, Sara aveva infatti trascorso del tempo con entrambi i ragazzi, arrivando a scambiarsi un bacio con ciascuno. La situazione ha scatenato la reazione infuocata di Matteo, arrivato a minacciare sia Alessio sia Ciro Solimeno durante un’accesa discussione, fino a richiedere l’intervento di Maria De Filippi per calmare gli animi.

Uomini e Donne, colpo di scena: Sara Gaudenzi ha deciso, la scelta sorprende tutti

Alla fine, Sara ha scelto di intraprendere una storia con Alessio Rubeca, imprenditore romano nel settore immobiliare e già noto come amico di Ciro. Fin dal suo ingresso nello studio, Alessio ha conquistato la tronista, instaurando con lei un feeling che ha portato rapidamente al primo bacio e alla definizione del rapporto come più solido rispetto a quello con Matteo. La scelta, seppur senza il classico ingresso trionfale in abito elegante, segna l’inizio di un percorso lontano dalle telecamere per la coppia.