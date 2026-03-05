Un risveglio molto brutto su una delle arterie stradali più importanti della città piemontese che ha visto un sinistro di entità rilevante causare un blocco del traffico notevole e anche riportare danni sia a persone che alle vetture. Scopriamo cosa è successo e su cosa stanno indagando gli inquirenti.

La tangenziale nord, arteria cruciale

L’area dell’incidente è la tangenziale Nord che permette di raggiungere il capoluogo piemontese, un tratto di strada frequentato da migliaia di auto ogni giorno e che nelle prime ore del mattino è davvero molto affollato.

Normale dato che le persone la utilizzano per recarsi al lavoro e per effettuare i loro spostamenti. La velocità è sostenuta, spesso anche oltre il limite imposto dalla cartellonistica quindi serve sempre la massima attenzione e prudenza.

Incidente tra due auto all’alba

L’incidente si è verificato stamattina all’alba tra gli svincoli di Savonera e corso Regina Margherita come riporta Torino Today per la precisione tra i territori di Torino e Collegno.

Coinvolte nel tamponamento una Toyota Aygo e una Ford Fiesta. Il conducente della Ford è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 ed i vigili del fuoco.

Secondo persone presenti sul posto, la Aygo si sarebbe fermata in corsia centrale accendendo le 4 frecce e dopo il conducente avrebbe avuto un malore, alcune auto l’hanno schivata ma la Fiesta sopraggiunta successivamente l’ha centrata.

Naturalmente questa è un’ipotesi, ora è tutto al vaglio della Polstrada che farà le valutazioni del caso.