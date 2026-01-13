Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Cosenza in un apparente agguato nella propria auto. L’episodio, avvenuto in un quartiere popolare della città calabrese, ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che indagano per ricostruire tutti i dettagli del caso.

Cosenza, cadavere in auto in via Popilia: chi era la vittima

Come riportato da Sky Tg24, Luca Carbone, pizzaiolo e attualmente disoccupato, viveva nelle vicinanze del luogo dell’agguato insieme alla madre e al fratello, entrambi non autosufficienti. Secondo amici e conoscenti, si trattava di una persona tranquilla e premurosa, dedita alla famiglia.

Questa mattina sarebbe stato a sostenere colloqui di lavoro, mentre i suoi precedenti penali per droga risalirebbero a molti anni fa. Le prime verifiche degli investigatori escludono un legame diretto con la criminalità organizzata.

Cosenza, cadavere in auto in via Popilia: le prime ipotesi al vaglio

Un uomo di 48 anni, identificato come Luca Carbone, è stato trovato senza vita all’interno della propria auto in via Popilia, un quartiere popolare di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni del Corriere della Calabria, la vittima sarebbe stata colpita da un proiettile all’addome mentre era seduta al posto di guida della sua Ford Fiesta. Sul veicolo sarebbero stati rinvenuti fori di proiettile sul parabrezza e sul lato del guidatore, mentre nei pressi dell’auto gli agenti avrebbero recuperato tre bossoli.

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 13 gennaio, quando un passante ha notato il corpo con lo sportello aperto e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. La dinamica dei fatti e le cause precise della morte saranno accertate dagli esami autoptici.