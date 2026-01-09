Cadavere di una donna rinvenuto in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello: intervento dei sommozzatori e indagini in corso.

Questa mattina, venerdì 9 gennaio, nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello, è stato scoperto il corpo senza vita di una donna all’interno di una cisterna sotterranea. Le cause del decesso sono ancora ignote e le autorità hanno avviato indagini approfondite per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Martina Franca, trovato cadavere di una donna in una cisterna

Nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello, in provincia di Taranto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di una cisterna sotterranea lungo la strada provinciale 58. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo jonico e i sanitari del 118, allertati immediatamente dopo la segnalazione.

L’identità della vittima non è ancora stata resa nota e le cause della morte restano da accertare, con gli investigatori che valutano tutte le ipotesi, incluso il possibile gesto volontario.

Martina Franca, trovato cadavere di una donna in una cisterna: operazioni complesse per il recupero del corpo

Il recupero della salma ha richiesto l’intervento coordinato dei vigili del fuoco di Taranto e di un nucleo di sommozzatori proveniente da Bari, vista la profondità e la struttura particolare della cisterna. I soccorritori hanno operato sia da terra sia sott’acqua per riportare il corpo in superficie in sicurezza.

L’area è stata isolata e sottoposta a sequestro per consentire agli inquirenti di eseguire tutti i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.