Un uomo di 35 anni è stato trovato morto all’interno di un capannone industriale situato alla periferia nord di Grosseto. La scoperta del cadavere è avvenuta dopo giorni di assenza e tentativi di contatto infruttuosi da parte dei conoscenti. La Procura ha disposto l’autopsia per fare luce sulle ultime ore di vita del giovane.

Grosseto, trovato il cadavere di un 35enne. Chi era

Come riportato da Maremma Oggi, il 35enne era noto in provincia per la sua disponibilità, maturata soprattutto durante il lavoro in un agriturismo nella zona nord della Maremma. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona instancabile, sempre pronta a collaborare e capace di integrarsi facilmente nella comunità locale.

Negli ultimi mesi, l’uomo sembrava affrontare momenti difficili, senza che chi lo conosceva potesse sospettare un epilogo drammatico. Saranno l’autopsia e gli accertamenti in corso a stabilire se il decesso sia stato provocato da un malore improvviso o se vi siano altre circostanze da approfondire, anche alla luce del luogo insolito in cui è stato rinvenuto.

Grosseto, scoperta choc in un capannone: trovato il cadavere di un 35enne. Le ipotesi

L’uomo di 35 anni, di origine africana e residente da anni in provincia, è stato trovato senza vita all’interno di un capannone industriale situato in una zona poco frequentata della città. La scoperta è avvenuta dopo alcuni giorni di assenza: il suo telefono era spento e chi lo conosceva aveva notato la sua improvvisa scomparsa.

Allertati dalla preoccupazione dei conoscenti, i soccorritori hanno raggiunto il capannone, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Come riportato dalla testata locale, al momento del ritrovamento non avrebbe avuto documenti e il corpo non avrebbe mostrato segni evidenti di violenza.

La Procura di Grosseto ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, per chiarire le cause del decesso e ricostruire le ultime ore della sua vita.