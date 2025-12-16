Il piccolo comune di Montanaro al centro della cronaca per un caso di decesso scoperto in giornata dai Carabinieri assieme ai Vigili Del Fuoco scopriamo chi è la vittima e cosa ha portato alla sua morte.

Il ritrovamento nel casolare

La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi 16 dicembre quando i Carabinieri del distaccamento di Chivasso e i Vigili del Fuoco, della compagnia di Torino Stura, sono entrati nel casolare che, come riporta Torino Today, si trova all’incrocio tra via Volpiano e Via San Giovanni Bosco nel comune di Montanaro.

Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine il corpo ritrovato è stato scoperto dai nipoti che hanno scavalcato il cancello alla ricerca di notizie sul nonno che non sentivano da diversi giorni.

Le prime notizie escludono la morte violenta

Il corpo senza vita era quello di un uomo di 83 anni in pensione, dai primi rilievi medici si esclude la morte violenta.

E’ infatti più probabile che l’uomo abbia avuto un malore o sia stato vittima di un incidente domestico.

Analizzando la casa si è potuto scoprire che l’uomo fosse un accumulatore seriale, complici i molteplici oggetti posti all’interno della sua abitazione.

Nelle prossime ore si potrà avere il verdetto definitivo sulla causa del decesso.