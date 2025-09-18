Bergamo, nonno violenta una bambina di 5 anni: "Mi ha fatto male, mi ha tocca...

Orrore a Bergamo, dove un nonno avrebbe molestato la nipotina di appena 5 anni. La piccola, dopo aver raccontato tutto alla madre, è stata visitata ed è stata riscontrata un’abrasione nella zona genitale.

Bergamo, nonno violenta bambina di 5 anni: “Mi ha toccato lì, mi ha fatto male”

Un uomo di 67 anni è accusato di aver abusato della nipotina, di anni 5, e della nuora.

E’ stata proprio la bambina a confessare alla madre di essere stata molestata: “Il nonno mi ha toccato e mi ha fatto male”, si legge su Fanpage.it. La madre della piccola ha subito fissato un appuntamento dal pediatra, il quale ha riscontrato un’abrasione nella zona genitale della bambina. Sia madre che figlia sono state trasferite in una casa protetta, in quanto anche la madre era stata molestata dal suocero.

Bergamo, nonno violenta bambina di 5 anni: 67enne a processo

Il nonno della bambina, un pensionato di 67 anni, è a processo davanti alla Corte d’Assise di Bergamo, ed è accusato di violenza sessuale ai danni della nipote di 5 anni e lesioni aggravate, oltre che molestie nei confronti della nuora. La moglie del 67enne ha raccontato della vacanza trascorsa con i nipoti e di non aver notato alcun episodio particolare.