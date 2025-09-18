Una ragazzina di 11 anni è stata molestata a scuola dal prete che insegnava religione il quale, dopo le accuse, si è trasferito a Roma. Ora è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Trento, ragazzina di 11 anni molestata dal prete che insegnava religione

Un prete che insegnava religione in una scuola a Trento, avrebbe approfittato della sua posizione di docente per molestare una ragazzina di appena 11 anni.

La stessa ragazzina ha raccontato tutto ai genitori, i quali hanno subito sporto denuncia. Il sacerdote, dopo le accuse di violenza sessuale, si è trasferito a Roma, dove svolge incarichi diversi. Il prete avrebbe negato le molestie, affermando di “essere una persona espansiva ma senza secondi fini”.

Trento, ragazzina di 11 anni molestata: chiesto il rinvio a giudizio per il prete

La Procura di Trento ha chiesto intanto il rinvio a giudizio per il sacerdote, di anni 40, con l'accusa appunto di violenza sessuale. Intanto le associazioni per la tutela di minori chiedono maggiore vigilanza negli ambienti educativi e religiosi.