Dramma nel Verbano, prete 35enne si toglie la vita in oratorio: chi era

Un grave lutto ha colpito la comunità di Cannobio, nel Verbano, dove don Matteo Balzano, prete di 35 anni, si è tolto la vita nell’oratorio locale. La tragica notizia, confermata ufficialmente dalla diocesi di Novara, ha scosso profondamente i fedeli e l’intera comunità, che ora si stringe attorno alla famiglia e agli amici per affrontare questo doloroso momento.

Dramma nel Verbano, prete 35enne si toglie la vita in oratorio

Don Matteo Balzano, 35 anni, vice parroco di Cannobio, nel Verbano-Cusio-Ossola, è stato rinvenuto senza vita nell’appartamento annesso all’oratorio di cui aveva la responsabilità. Il sacerdote si è tolto la vita, come confermato dalla diocesi di Novara. La tragica scoperta è avvenuta dopo che don Matteo non si è presentato per celebrare la messa mattutina del 5 luglio, facendo scattare l’allarme.

I fedeli, preoccupati per la sua assenza, hanno tentato di contattarlo telefonicamente senza successo, portando alla segnalazione dell’assenza. Il corpo è stato poi trovato nell’alloggio adiacente alla parrocchia. La diocesi di Novara ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza alla comunità locale.

“Solo il Signore, Colui che ‘scruta e conosce’ ciascuno di noi, sa comprendere i misteri più impenetrabili dell’animo umano. Eleviamo al Dio della misericordia la preghiera per don Matteo, nostro confratello nel sacerdozio, esprimendo un’umana vicinanza, in questo drammatico momento, ai suoi famigliari e a tutta la Comunità parrocchiale di Cannobio”.

Anche il sindaco di Cannobio, Gian Maria Minazzi, ha commentato la notizia, sottolineando come il sacerdote fosse molto stimato e apprezzato. La sera precedente, don Matteo aveva organizzato una tombola in paese. Minazzi ha evidenziato che non c’erano segnali evidenti di disagio, ricordando il buon rapporto che il giovane prete aveva instaurato con i ragazzi e il recente impegno nell’organizzazione del Grest.

Le cause del gesto sono ancora al vaglio, mentre emergono i primi ricordi e testimonianze su chi fosse don Matteo, un giovane prete molto apprezzato nel suo territorio.

Dramma nel Verbano, prete 35enne si toglie la vita in oratorio: chi era

Don Matteo Balzano, nato nel 1990 a Grignasco, nel Novarese, si era diplomato perito aeronautico prima di entrare in seminario nel 2010. Nel corso degli anni aveva svolto il suo ministero in diverse parrocchie, tra cui Borgosesia, Trecate e il Centro diocesano vocazioni. Ordinato sacerdote nel 2017, aveva ricoperto il ruolo di vicario parrocchiale a Castelletto Ticino. Dopo un periodo trascorso presso il Santuario di Re, in Valle Vigezzo, era infine giunto a Cannobio.

La veglia funebre si terrà lunedì 7 luglio 2025 alle 20:30 presso la collegiata San Vittore di Cannobio. Il giorno seguente, martedì 8 luglio alle 10:30, sempre nella collegiata, il vescovo Franco Giulio Brambilla celebrerà i funerali.