A causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi, nel Senese, la linea dell’Alta Velocità è rimasta bloccata per ore tra Firenze e Roma, con ritardi fino a 120 minuti al fine di consentire tutte le operazioni da parte della polizia giudiziaria.

Cadavere sui binari nel Senese: ritardi fino a 120 minuti sull’Alta Velocità tra Roma e Firenze

Questa mattina sui binari a Chiusi, in provincia di Siena, è stato ritrovato il cadavere di un uomo che, secondo le prime informazioni da parte degli investigatori, si sarebbe tolto la vita. Il ritrovamento del corpo ha portato all’immediata sospensione della circolazione dei treni dell’Alta Velocità Firenze-Roma, al fine di consentire tutte le operazioni del caso da parte della polizia giudiziaria. I ritardi sono arrivati fino a 120 minuti.

Cadavere sui binari nel Senese: ripresa regolare della circolazione dell’Alta Velocità

Come abbiamo visto, questa mattina è stata interrotta la circolazione dei treni dell’Alta Velocità tra Firenze e Roma per il ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi. La convenzionale è stata poi riaperta intorno alle ore 11.00, mentre l’Alta Velocità è stata ripristinata successivamente e, come detto in precedenza, i ritardi sono arrivati fino a 120 minuti. Le indagini intanto proseguono coordinate dall’autorità giudiziaria.