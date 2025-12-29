A Milano, il ritrovamento del cadavere di una donna nel cortile di un palazzo di via Paruta ha fatto scattare un’indagine per chiarire le cause della morte. Le autorità stanno valutando tutte le piste, compresa quella dell’omicidio, mentre proseguono gli accertamenti per identificarla.

Milano, cadavere di una donna scoperto nel cortile di un palazzo

Come riportato da MilanoToday, oggi lunedì 29 dicembre, il custode di un condominio di via Paruta, nella zona Nord di Milano, avrebbe scoperto il corpo senza vita di una donna nel cortile dello stabile al civico 74, vicino alla fermata della metropolitana di Cimiano.

I soccorsi del 118, giunti intorno alle 8:30, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale, incaricato di accertare le cause della morte. Per facilitare le indagini, parte della strada adiacente è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Milano, cadavere di una donna scoperto nel cortile di un palazzo: gli strani segni e le indagini

La vittima, probabilmente tra i 25 e i 30 anni, non risulterebbe residente nello stabile dove è stata trovata. Gli investigatori della squadra dei carabinieri mantengono aperte tutte le piste, inclusa quella di un possibile omicidio, escludendo al momento un gesto volontario. Una prima ispezione avrebbe rilevato segni sul collo del cadavere, mentre la donna sarebbe stata semivestita.

Le forze dell’ordine stanno ascoltando alcuni residenti del palazzo per raccogliere informazioni utili all’identificazione e alla ricostruzione dei fatti.