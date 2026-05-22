Mattarella: sfide globali, senza cooperazione non si può avere pace

Milano, 22 mag. (askanews) – “Le grandi sfide sono oggi comuni, si manifestano, pur se in modi diversi sull’intero pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze, che divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti non posso esservi pace, salvaguardia dell’ambiente, benessere”.

Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un video messaggio inviato al convegno “Costruire il futuro: strategia per un’Italia sostenibile”, promosso dall’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che si svolge a Montecitorio.Mattarella ha anche sottolineato come “il lavoro costante e paziente dell’Alleanza, la sua attività di sensibilizzazione, di promozione di contenuti svolta a livello sociale e istituzionale ha prodotto risultati.

In sintonia con l’impegno dell’Alleanza sono tra l’altro apparse le modifiche introdotte agli articoli 9 e 41 della Costituzione che hanno reso esplicito come obiettivi della Repubblica siano la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle giovani generazioni e come l’iniziativa economica non possa svolgersi recando danno alla salute e all’ambiente.

A livello nazionale ed europeo è stata adottata nel tempo una consistente normativa che colloca l’Italia insieme agli altri Stati dell’Unione Europea ai primi posti in ambito internazionale per quanto riguarda i livelli di tutela dell’ambiente e della salute. Lavorare insieme è un’agenda ambiziosa, con uno sguardo lungo, non schiacciato sul contingente, ma sintonizzato sulle dinamiche globali che riguardano la società, l’economia, l’ambiente. È questa la scommessa dell’Alleanza che ogni anno con il Festival rinnova questa sfida impegnativa, confrontandosi sui risultati conseguiti e definendo nuovi obiettivi”.